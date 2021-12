La vita in diretta, oggi non va in onda/ Al suo posto il film “Natale tra le stelle”

La vita in diretta torna il 3 gennaio 2022

Anche oggi, venerdì 31 dicembre, non andrà in onda l’appuntamento con “La vita in diretta”, condotto da Alberto Matano. Già mercoledì 29 dicembre il programma pomeridiano di Rai 1 non è andato in onda a causa dello sciopero dei giornalisti Rai. A sostituire il programma c’era stat la replica di Tale e Quale Show Il Torneo. Ieri, giovedì 30 dicembre, invece è stato trasmesso “Il meglio de La vita in diretta”. Alberto Matano e la sua squadra torneranno regolarmente in onda da lunedì 3 gennaio 2022, sempre alle 17.05 su Rai 1. “Il 20221 è stato un anno complicato. Lo abbiamo vissuto insieme. A noi è arrivato il vostro affetto, speriamo che voi abbiate ricevuto il nostro calore e impegno. Mi auguro che il nuovo anno sia un anno sereno e che un po’ ci venga restituito quello che ci è stato tolto”, questo il messaggio di auguri di Alberto Matano.

La vita in diretta, non va in onda/ Alberto Matano torna il 3 gennaio 2022

Su Rai 1 il film “Natale tra le stelle”

Oggi, venerdì 31 dicembre, al posto di “La vita in diretta” andrà in onda il film “Natale tra le stelle”, diretto da Christie Will Wolf. Ellie vive in città ma deve tornare a casa per aiutare il padre con il loro vivaio di stelle di Natale. Qui scopre che il padre ha deciso di vendere l’attività. Le cose peggiorano ulteriormente quando la data di consegna di 10 mila piante per la sfilata annuale si avvicina ma le stelle di Natale tardano a cambiare colore e a diventare rosse. Mentre cerca una soluzione per salvare il

LEGGI ANCHE:

Alberto Matano in quarantena: "Ma non ho Covid"/ "Sto bene. Martedì tornerò in tv..."Alberto Matano, perché non è a Ballando con le Stelle 2021?/ "Covid? Sto bene ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA