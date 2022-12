La vita in diretta, perché oggi non va in onda/ Salta anche domani

La vita in diretta, oggi non va in onda: ecco perché

Oggi, giovedì 22 dicembre, non va in onda il consueto appuntamento con La vita in diretta. Oggi e domani, venerdì 23 dicembre, il programma di Alberto Matano lascia spazio allo Zecchino d’Oro, la tradizionale gara di canzoni per bambini giunta alla sua 65° edizione. Dopo il successo dello scorso anno, tornano alla conduzione delle prime due puntate Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Per la grande finale, il pomeriggio della Vigilia di Natale, il padrone di casa sarà, invece, Carlo Conti, direttore artistico di Zecchino d’Oro. Giovedì 22 dicembre, si comincia con l’ascolto delle prime 7 canzoni. Venerdì 23 dicembre, si prosegue con l’ascolto delle altre 7 canzoni. Sabato 24 dicembre, gran finale con il riascolto di tutti i 14 brani e la proclamazione del brano vincitore.

La vita in diretta non va in onda, perché?/ Stop di una settimana per Matano

Quando torna Alberto Matano con La Vita in diretta?

La vita in diretta va quindi in vacanza un paio di giorni prima di Natale per lasciare posto allo Zecchino d’Oro. Mentre nel pomeriggio di Rai 1 per oggi e domani, venerdì 23 dicembre, sono confermati gli appuntamenti con Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e anche per la soap opera Il Paradiso delle Signore. Alberto Matano tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 26 dicembre. La messa in onda del talk show pomeridiano di Rai 1 è stata confermata poi per tutta la settimana che va dal 26 al 30 dicembre, senza stop per la seconda parte delle festività. Ieri sui social il conduttore ha condiviso con i suoi follower il regalo ricevuto dalla sua squadra: una sua statuina da mettere nel presepe. “Il regalo più bello è questa squadra incredibile. Grazie a tutti!”, ha scritto Matano.

