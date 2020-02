LA VITA PROMESSA 2/ Anticipazioni 1 marzo 2020: la decisione di Carmela e…

LA VITA PROMESSA 2, ANTICIPAZIONI 1 MARZO 2020

Tra i protagonisti della nuova puntata de La Vita Promessa 2 ci sarà anche Carmela. Dopo la sua fuga dal carcere Vincenzo Spanò la tormenterà fino a farle venire l’idea di prendere delle scelte radicali. Prima però che la donna decida di radicare la sua vita nella città, prendendosi cura della piccola Sarah come se fosse sua figlia. C’è sicuramente grande voglia di prendere delle decisioni anche se le difficoltà sono evidenti e non facili da superare. Alfredo invece è decisamente innamorato di Sharon anche se deve fare fronte a diverse situazioni complicate come quella legata alla faccia economica della medaglia. Attenzione dunque a pensare che per lui sia tutto facile, visto che potrebbe molto presto trovarsi di fronte a un paragone con la sua compagna. Attenzione dunque a quello che accadrà con la nuova puntata in onda il primo marzo prossimo. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA NUOVA VITA DI ROSA

Per La Vita Promessa 2 andiamo a leggere le anticipazioni alla prossima puntata in onda su Rai Uno in prima tv domenica prossima 1 marzo 2020. Intanto iniziamo col dire che si tratta del secondo di tre appuntamenti, con la serie dunque destinata a finire nell’appuntamento successivo. Troveremo Rosa pronta a lottare per la sua nuova vita costruita insieme alla madre e ai suoi fratelli. La donna ora convive con un amico dopo che la vita gli ha portato via Michele, il suo grande amore. Dopo il matrimonio Alfio e Maria si trovano a vivere momenti di grandissima felicità. Intanto Alfredo ha perso la testa per Sharon, mettendo al momento da parte il difficile momento economico e i problemi sul lavoro.

Vincenzo Spanò dopo essere evaso dal carcere è ancora vivo e sta cercando anche lui di iniziare una nuova vita. Antonio viene rilasciato dal tribunale nonostante in molti credano sia stato lui l’assassino dell’ex campiere. Sarah invece è una bimba figlia di una coppia tedesca che era sfuggita dal Nazismo per approdare negli Stati Uniti d’America. Una scelta che aveva portato Carmela a decidere di occuparsi di lei e dunque a farsi carico anche delle spese viste fino a questo momento. Già da domenica prossima si inizierà a parlare di una possibile terza stagione, staremo a vedere cosa avranno deciso gli sceneggiatori.



