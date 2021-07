La Vita promessa, replica/ Anticipazioni puntata oggi 19 luglio: Carmela fugge via

La Vita promessa, anticipazioni puntata in replica oggi, 19 luglio

Luisa Ranieri torna come volto di punta di Rai1 e se fino a qualche settimana fa l’abbiamo vista nei panni di Lolita Lobosco per l’omonima fiction, oggi, 5 luglio, tornerà a calarsi nei panni di Carmela per le repliche della prima stagione di La vita promessa. L’appuntamento è fissato per oggi su Rai1 a partire dalle 21.30 circa con Francesco Arca pronto a prendere posto al fianco della bella attrice che dovrà dare vita ad una turbolenta protagonista costretta a fuggire con la sua famiglia da un malavitoso pronto a mettere le mani su di lei. In particolare, Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. La sua vita cambia quando finisce nel mirino di un uomo ossessionato da lei e senza scrupoli tanto da arrivare a minacciarla e far uccidere il suo stesso marito. A quel punto decide di affrontare un lungo viaggio per scappare dal suo aguzzino, un viaggio che la porterà dall’altro lato dal mondo, in America.

Carmela e i suoi figli in fuga verso l’America

Carmela e i suoi figli nella prima puntata de La Vita Promessa si mostreranno in fuga, pronti a lasciare la Sicilia per imbarcarsi in un’avventura che la porterà oltreoceano, in un’America, quella degli anni Venti, in cui vige il Proibizionismo e in cui la crisi economica non fa respirare né i residenti e né le centinaia di persone che ogni giorno arrivano da ogni dove. La storia di una famiglia italiana alla ricerca di una terra promessa e di un riscatto che sembra impossibile sarà al centro della prima stagione della serie il cui soggetto è firmato dall’amata Laura Toscano morta di recente lasciando un vuoto incolmabile anche tra i suoi collaboratori in questa fiction, Ricky Tognazzi e Simona Izzo in primis. Al fianco di Luisa Ranieri ci saranno, tra gli altri, Francesco Arca, Cristiano Caccamo, Vittorio Magazzù, Primo Reggiani e con Lina Sastri.

