Lady Gaga a “Star in the star”: chi è/ Heather Parisi o Lorella Cuccarini? Il dubbio del web

Chi è Lady Gaga a Star in the Star?

Per la sua versatilità e la sua capacità di ballare e cantare contemporaneamente Lady Gaga risulta molto difficile da imitare. E invece giovedì 16 settembre, durante la trasmissione Star in the Star, qualcuno ha avuto il coraggio di provarci, riuscendoci peraltro alla perfezione! Ma chi potrebbe essere il cantante misterioso che ha eseguito la performance strabiliante di Bad Romance? Il web si è scatenato in ipotesi più o meno plausibili, anche se le showgirl che potrebbero maggiormente avvicinarsi alla camaleontica cantante sembrano essere Paola Barale e Heather Parisi; entrambe infatti hanno due volti caratterizzati da una mascella leggermente accentuate e labbra carnose e sono particolarmente capaci di esibirsi in canzoni in cui è richiesta anche una coreografia.

Marco Bocci/ Crisi con Laura Chiatti? L'annuncio che piace ai fan: "Presto..."

Heather Parisi, in particolare, è una magnifica ballerina di grande esperienza e che si è spesso esibita nel canto, per cui non è difficile immaginare che possa essere proprio lei la donna nascosta dietro i panni di Lady Gaga e che è riuscita a renderle onore alla perfezione.

Lady Gaga, carriera e nuovi indizi da precedenti imitazioni?

Lady Gaga è stata già imitata in passato da Lidia Schillaci con l’interpretazione del pezzo Shallow, ottenendo ottimi risultati e confondendo persino i media americani riguardo alla sua vera identità. C’è da dire però, che la canzone durante quell’occasione venne eseguita al pianoforte, così come previsto dalla versione originale, e pertanto non era caratterizzata dalla difficoltà di ballare e contemporaneamente cantare alla quale è stata sottoposta l’artista misteriosa di Star in the Star.

Francesca Fialdini "Figli? Vorrei adottare un bambino"/ "Ma la legge me lo impedisce"

Lady Gaga è una cantautrice statunitense dalle mille sfaccettature, capace di trasformare totalmente il suo aspetto fisico in base all’occasione che ha davanti e al pezzo da interpretare. La cosa che però non cambia mai è proprio la sua inconfondibile voce, calda e sensuale, e che negli anni è riuscita a regalarle enormi successi. Il segreto della Star dipende soprattutto dal fatto che oltre ad essere molto carismatica, ha una conoscenza musicale pazzesca derivante da anni di studio e sacrificio, e ultimo, anche se non per importanza, si muove benissimo sul palco con coreografie anche particolarmente complesse.

Valentina Vignali "Momenti di tachicardia e lacrime"/ "Ho perso il cane, disposta a tutto per riaverlo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA