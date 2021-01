Lady Gaga alla Casa Bianca/ Foto in versione “papessa” per benedire Biden

Insieme a Jennifer Lopez e Demi Lovato, Lady Gaga sarà tra le grandi protagoniste dell’inauguration Day: la celebre cantante canterà l’inno nazionale alla cerimonia del giuramento di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti. In attesa della performance della voce di “Shallow”, la foto pubblicata sui social network non è passata inosservata a nessuno…

Lady Gaga infatti ha posato all’interno del Campidoglio indossando un abito con cappa bianco. Come evidenziato da Vogue, si tratta di una creazione custom made di Givenchy by Matthew Williams, che ha inoltre realizzato una mascherina abbinata. Molti seguaci dell’artista hanno parlato di una tenuta “religiosa”, quasi in versione “papessa”, per benedire l’inizio della presidenza Biden…

LADY GAGA ALLA CASA BIANCA PER “BENEDIRE” JOE BIDEN

L’intento religioso legato a Lady Gaga è anche ipotizzato in base alla didascalia scelta dalla popstar per accompagnare la foto. «Prego che domani sia un giorno di pace per tutti gli americani. Un giorno dedicato all’amore, non all’odio. Un giorno dedicato all’accettazione, non alla paura», le parole della cantante, che ha poi aggiunto: «Un giorno speciale per sognare il nostro paese e la nostra felicità futura. Un sogno non violento, un sogno che può dare certezze alle nostre anime. Con amore, dal Campidoglio».

Ricordiamo che nelle scorse ore si è molto parlato di Lady Gaga in relazione al presidente uscente, Donald Trump. Secondo un retroscena rilanciato dalla stampa statunitense, il tycoon sarebbe infuriato con l’artista per la sua partecipazione all’inauguration day di Biden: nel 2017 l’imprenditore fece i conti con numerosi rifiuti e anche miss Germanotta gli chiuse la porta in faccia…

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol 🇺🇸 pic.twitter.com/fATHiJHCq0 — Lady Gaga (@ladygaga) January 19, 2021





