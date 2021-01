DIRETTA INSEDIAMENTO BIDEN/ Video Inauguration Day: guida giuramento presidente Usa

In una Washington blindata dopo la rivolta di Capitol Hill è il giorno dell’insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente Usa. In quello che in America prende il nome di “Inauguration Day” la speranza è quella di assistere ad un “pacifico trasferimento” di poteri. Basterebbe già questo inusuale auspicio a descrivere il momento vissuto dagli Stati Uniti, la più grande democrazia del mondo che il giorno dell’Epifania, sotto l’assalto dei manifestanti pro-Trump al Congresso, ha vacillato come mai prima. Ma c’è di più, se possibile, a descrivere la spaccatura politica e sociale americana: l’assenza all’insediamento di Joe Biden del suo predecessore nello Studio Ovale, quel Donald Trump che prima di essere sospeso da Twitter aveva confermato l’intento di non prendere parte all’inaugurazione di un’amministrazione che lui ritiene averlo spodestato con l’imbroglio. A rappresentare il governo Repubblicano uscente, per l’ira funesta di Trump, ci sarà il suo vice, Mike Pence, al quale Biden ha anticipatamente dato il benvenuto all’evento.

DIRETTA INSEDIAMENTO BIDEN: VIDEO INAUGURATION DAY

Ma in cosa consiste l’Inauguration Day? Il momento topico sarà quello che vedrà Joe Biden e la sua vice Kamala Harris prestare giuramento sulla Costituzione americana. In particolare il nuovo presidente reciterà la seguente formula: “Io, Joseph Robinette Biden Junior, giuro [o dichiaro] solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati Uniti, e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie abilità. Che Dio mi aiuti“. Biden, da programma, terrà poi il suo discorso inaugurale e passerà in rassegna le truppe militari, come da tradizione. Ma come spesso accade nella politica Usa, l’Inauguration Day si trasformerà anche in un vero e proprio evento. Alla cerimonia di giuramento prenderanno parte infatti due grandi celebrità di nota fede democratica: Lady Gaga canterà l’inno nazionale mentre Jennifer Lopez darà vita ad una performance musicale. Al posto delle consuete danze, poi, ci sarà un evento televisivo in prima serata alle 20.30 presentato da Tom Hanks e con la partecipazione di celebrità come Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons e Jon Bon Jovi. Tra le presenze di spicco attese all’insediamento di Biden, oltre allo stato maggiore democratico, in primis gli Obama e i Clinton, anche molti esponenti del “vecchio” Gop: a partire dall’ex presidente George W. Bush insieme alla moglie Laura, a voler rimarcare ancora una volta una cesura tra il Partito Repubblicano e Donald Trump.

La diretta video streaming dell’insediamento di Joe Biden sarà visibile in diretta streaming su Rai Uno anche su questo articolo cliccando qui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA