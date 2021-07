Lady Gaga/ La gavetta, il successo con “Poker Face” e l’Oscar per “Shallow”

Lady Gaga e la trasformazione da autrice di canzoni al debutto come cantante nel 2008

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conosciuta come Lady Gaga, è nata a New York il 28 marzo 1986. La passione per il canto emerge già durante il liceo al Convent of the Sacred Heart: in quegli anni ha preso parte a diverse produzioni teatrali, come “Guys and Dolls” e “A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”. Il nome d’arte nasce dal celebre brano “Radio Ga Ga” dei Queen Prima di debuttare come solista, ha scritto brani per altri artisti, come Britney Spears e le Pussycat Dolls.

Il debutto risale al 2008, quando ha solo 22 anni, con il disco “The Fame”, prodotto da RedOne. L’album vende oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. Il singolo di punta è “Poker face”, ispirato a un momento della vita di Lady Gaga. Dopo la rottura con il fidanzato Luc, l’amico Sullivan le disse come comportarsi con l’ex: “Non hai capito come si deve fare con un tipo come Lüc. Devi mostrargli la tua faccia da poker”. La canzone si attestò come il singolo più venduto nel Regno Unito e rimase al vertice della Eurochart Hot 100 Singles per ben 16 settimane (non consecutive).

Lady Gaga: la carriera da attrice e l’Oscar

Nel 2019, 11 anni dopo il esordio, Lady Gaga ha vinto il suo primo Oscar per la canzone “Shallow” del film “A stars is Born”, in cui recita la fianco di Bradley Cooper. “Per voi che siete seduti sul vostro divano, voi che ci state guardando in questo momento, tutto quello che ho da dire è che questo è il risultato di duro lavoro. Ho lavorato sodo per molto tempo. Non si tratta di vincere, quello che conta è non arrendersi. Se avete un sogno, combattete per realizzarlo. Si tratta di disciplina, per passione, e non si tratta di quante volte si viene respinti o si cade o si viene rifiutati. Si tratta di quante volte ci si alza in piedi e si è coraggiosi e si continua ad andare avanti“, ha detto la star ritirando l’ambito premio. Nel Nel 2021 Lady Gaga è stata scelta per interpretare Patrizia Reggiani Martinelli, ex moglie di Maurizio Gucci, nel film “House of Gucci” di Ridley Scott.

