Stasera andrà in scena il film House of Gucci, una delle interpretazioni della cantante e attrice Lady Gaga. Parliamo di una delle più grandi cantanti degli ultimi anni, una donna che però ha talvolta faticato a cimentarsi nel ruolo di attrice. In questi giorni Lady Gaga è uscito al cinema il sequel di Joker dove Lady Gaga interpreta Harley Queen. Il film non ha avuto fino ad ora il successo sperato ed anzi vi sono state diverse critiche. La vita privata della cantante ha sempre destato curiosità e attualmente la donna è impegnata con Michael Polansky.

I due stanno insieme ormai da 4 anni, andiamo a conoscere meglio chi è il fidanzato della bella e particolare pop star. I due hanno iniziato la loro love story in piena pandemia con l’uomo che è apparso in qualche video casalingo della donna, video che subito hanno scatenato i suoi fan, incuriositi per capire chi era e se i due avessero una relazione.

Michael Polanski si è laureato ad Harward in matematica applicata ed informatica nel 2006 ed è diventato negli anni un noto imprenditore e personaggio importante nel settore tecnologico. Come sottolineato sui suoi social e sul suo profilo Linkedin l’uomo è l’amministratore delegato della The Parker Group. Parliamo di un uomo che – sebbene non faccia parte del mondo dello spettacolo – ha riscosso grande successo nel suo lavoro.

A differenza di Lady Gaga Michael Polanski non fa parte del mondo dello spettacolo ma ha un patrimonio di circa 600 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto ai 320 milioni che detiene Lady Gaga. I due si sono separati per qualche mese ma sono poi tornati insieme e apparsi – nel corso di qualche concerto – più uniti che mai.

Oltre a essere un grande imprenditore Michael è una sorta di filantropo ed è amministratore delegato di fondazioni che si occupano di beneficenza. Proprio la beneficenza ha fatto incontrare i due che – impegnati in una raccolta fondi – si sono innamorati e da quel momento non si sono più lasciati. Fonti vicine alla coppia hanno affermato che considerano la coppia molto legata e lei è piuttosto unita e innamorata del suo fidanzato.

In un recente incontro con il primo Ministro francese Lady Gaga ha presentato Michael come il suo fidanzato e voci di persone vicine alla coppia parlano di nozze addirittura imminenti. La cosa curiosa è che a presentare i due sia stata Cynthia Germanotta, madre dell’attrice e anch’ella cantante. Uno scambio di battute con la madre che riferi’ alla figlia il seguente messaggio: “Penso di aver incontrato tuo marito”, con la donna che rimase colpita e chissà che ora non potrebbe avvenire davvero.