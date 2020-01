Lady Gaga si è fidanzata?/ Capodanno al “bacio”: effusioni con un misterioso ragazzo

Lady Gaga ha chiuso da poco la sua relazione con Dan Horton. Per questo motivo, diversi tabloid che si occupano di gossip internazionale, la rivolevano al fianco del suo ex Christian Carino, per un riavvicinamento inedito. “Tra loro le cose in passato non sono andate bene. Succede, le relazioni possono finire. Adesso però si sono riavvicinati e parlano. Il loro rapporto? Si tratta di amicizia, non c’è altro per adesso, nessun dramma”, si legge tra gli spifferi delle gole profonde. In verità, tra l’artista pop e il suo ex, ci sarebbe solamente una bella amicizia. Anche perché, a quanto pare, Gaga avrebbe una nuova frequentazione con un ragazzo particolarmente belloccio. Nel corso del conto alla rovescia di Capodanno, la Germanotta avrebbe baciano un aitante giovane dal profilo misterioso. Il video, dopo pochissimi istanti è immediatamente circolato su Twitter, mostrandoci l’avvicinamento passionale tra i diretti interessati.

Lady Gaga si è fidanzata? A Capodanno un video particolare fa il giro del web…

Lady Gaga si è lasciata con Christian Carino da quasi un anno. Ed infatti, l’ufficializzazione della loro rottura, data febbraio 2019. La celebre popstar quindi, ha scelto di iniziare il nuovo decennio tra le braccia di un altro uomo. La 33enne è stata avvistata a mezzanotte mentre baciava l’uomo misterioso per poi camminare mano nella mano con lui a Las Vegas. Il ragazzo dai capelli scuri e con la barba, dovrebbe chiamarsi Michael. La cantante di “Bad Romance” era stata precedentemente fidanzata con la star del Chicago Fire Taylor Kinney da febbraio 2015 a luglio 2016 e il suo ex agente di talento, Christian Carino , dall’estate del 2017 a febbraio 2019. In questi mesi, si è parlato molto di Gaga anche in Italia in quanto, proprio Amadeus stava cercando di averla ospite a Sanremo 2020. Nonostante il budget insufficiente per averla sul palcoscenico del Teatro Ariston, il conduttore non si è ancora dato per vinto: “Mi piacerebbe anche Lady Gaga: un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi”, ha confidato intervistato da La Repubblica.

