L’aepyrnis, uccello elefante/ Ecco chi è l’animale con le uova più grandi mai esistito

Questa volta a Chi vuol essere milionario è la domanda “Le più grandi uova ritrovate, appartengono a un animale estinto che abitava in Madagascar, L’aepyrnis, chiamato “uccello…” dare la possibilità al concorrente Stefano di 33 anni di accedere al montepremi da 70 milioni di euro. Una domanda non facile che aveva le seguenti possibili risposte: a) Balena, b) Bisonte, c) Elefante, d) Toro. La risposta corretta in questo caso è proprio Elefante!. Vediamo qualche curiosità a riguardo: come erano fatte per essere così uniche? Le uova avevano lunghezza di oltre 35 cm e una circonferenza pensate di oltre un metro. Gli uccelli “L’aepyrnis, uccello elefante” si estinsero a causa della caccia a cui furono sottoposti in quanto erano apprezzati per le loro carni.

