Lago di Garda, trovato morto escursionista 27enne/ Uscito ieri mattina poi il dramma

Si è conclusa purtroppo con esiti drammatici la ricerca del giovane escursionista della provincia di Mantova, scomparso ieri al lago di Garda. Il ragazzo, 27enne originario di Pegognaga, comune del mantovano, era uscito per un’escursione nella giornata di ieri, non facendo più rientro a casa. L’allarme era scattato nella serata di venerdì, visto che il ragazzo era uscito di mattina e non dava sue notizie da ore; i suoi famigliari hanno quindi iniziato ad allarmarsi, per poi allertare il soccorso Alpino di Verona. Dopo una breve ricerca da parte di sei squadre di soccorso, il corpo è stato rinvenuto alle tre della notte fra venerdì e sabato, in località Fumane, a Rio Mondrago. Poco distante, le forze dell’ordine hanno invece rintracciato l’auto della vittima, parcheggiata precisamente a Malga Biancari.

LAGO DI GARDA, TROVATO MORTO L’ESCURSIONISTA 27ENNE

Evidentemente il 27enne deve essere caduto da qualche dirupo, una caduta fatale che ha provocato una serie di traumi gravissimi allo stesso, poi perito. Il ragazzo, dopo aver iniziato in solitaria la sua escursione nella mattinata di ieri, aveva spedito delle foto dal proprio smartphone alla sorella, le immagini dei sentieri che stava percorrendo. Ad un certo punto però sono terminati improvvisamente i contatti, e i genitori del ragazzo, preoccupati dal mancato rientro del figlio, hanno chiamato il 118. Quando è sorto il sole, stamattina attorno alle ore 6:00, un elicottero proveniente da Trento ha recuperato la salma del ragazzo tramite il verricello, e il cadavere è stato poi trasferito a Malga Biancari. Il giovane è stato successivamente portato con un carro funebre presso l’ospedale di Borgo Roma.

