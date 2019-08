SIMONE GAUTIER, ESCURSIONISTA DISPERSO NEL CILENTO/ L’ultimo sos: “Muoio di dolore”

Simone Gautier, l’escursionista francese disperso da otto giorni nel Cilento dopo essere caduto in una scarpata, viene cercato nel Golfo di Policastro anche con l’utilizzo di aerei e droni intenti a sorvolare una zona vasta e impervia, e per questo più difficile da passare al setaccio. Ogni ora senza notizie è un’ora d’angoscia per i genitori del 27enne transalpino, che dopo la caduta è riuscito a chiamare i soccorsi ma non ad indicare la propria posizione:”Sto morendo di dolore, sono caduto in una scarpata, ho le gambe rotte, aiutatemi, vedo il mare ma non so dove mi trovo”. Il suo telefono, però, adesso risulta spento: potrebbe essersi scaricato, ma questo non fa che aumentare l’ansia dei familiari e degli amici che in queste ore stanno tentando di diffondere la disavventura di Simone sul web nella speranza che questo serva a mobilitare il maggior numero di forze possibili per partecipare alle ricerche. Come riportato da Rai News, la Prefettura ha rassicurato:”Abbiamo messo in campo tutti gli uomini e i mezzi necessari. Si sta facendo davvero tutto il possibile. Purtroppo, l’area interessata dalle ricerche e’ vasta ed impervia, e presenta pareti rocciose e dirupi a picco sul mare”.

SIMONE GAUTIER, ESCURSIONISTA DISPERSO NEL CILENTO

Sul posto è presente anche il console francese, così come la famiglia, che viene tenuta costantemente al corrente degli sviluppi delle ricerche. Ma è proprio mamma di Simone Gautier ad invocare una maggiore partecipazione, anche da parte di volontari, convinta com’è che l’attuale dispiegamento di forze non è abbastanza per rendere possibile il ritrovamento del figlio 27enne. La donna, Delphine Godard il suo nome, ha lanciato un appello:”Chiedo aiuto, voglio ritrovarlo vivo – ha detto – abbiamo bisogno di speleologi, di alpinisti, di pompieri addestrati alla montagna, capaci di raggiungere zone inaccessibili. Sono sicura che Simon è caduto. Potrebbe essere in un crepaccio. Malgrado la loro buona volontà-e l’aiuto i soccorritori italiani non sono abbastanza numerosi”. Un pensiero condiviso dagli amici di Simone Gautier, che hanno chiesto aiuto sui social:”Per favore, aiutateci a condividere, abbiamo bisogno di volontari per continuare la ricerca”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA