L’Allieva 2/ Anticipazioni 18 aprile: un nuovo amore per Alice? (Replica)

TORNA IN REPLICE SU RAI 1 LA FICTION L’ALLIEVA 2

L’Allieva 2 ritorna in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 19 aprile 2020. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo “Le ossa della principessa” e “Il tempo di un battito“. La fiction con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ha concluso il suo secondo capitolo ormai due anni fa, nonostante il grande successo del debutto. Il primo interpreta il dottor Claudio Conforti, con cui il personaggio della seconda, Alice, vive una relazione piena di alti e bassi. La seconda stagione introdurrà anche un ostacolo in più: l’arrivo di Sergio Einardi, un Pubblico Ministero interpretato da Giorgio Marchesi e che farà breccia nel cuore della giovane Allevi. Gli ostacoli sono presenti anche in istituto, dove per tutti Claudio e Alice hanno solo un rapporto di lavoro. I due infatti continuano a tenere segreta la loro relazione, ma sarà proprio questo dettaglio a spingere l’Allevi a prendere una decisione drastica sulla loro relazione. Dopo essere stato fra i ricorrenti nel primo capitolo, l’attore Dario Aita invece apparirà solo in qualità di guest star negli altri episodi. Il suo personaggio Arthur Malcomess, giornalista e direttore dell’Istituto di Medicina Legale, lascerà presto il suo posto.

MARTINA STELLA NEL CAST

Nel cast dell’Allieva 2 ritroveremo inoltre Ambra Negri, una delle colleghe di Alice e interpretata da Martina Stella, così come Lara Porietti, alias dell’attrice Francesca Agostini. Confermati inoltre tutti i volti che abbiamo conosciuto nel passato, mentre fra le new entry troveremo Claudia Gusmano nei panni di Erica Lastella. Si tratta infatti della nuova specializzanda che la zia affiderà ad Alice e che presto diventerà persino una sua coinquilina. Il suo contributo per le indagini diventerà essenziale per via della memoria fotografica, ma anche motivo di scontro fra lei e la protagonista.

L’ALLIEVA 2 ANTICIPAZIONI DEL 19 APRILE 2020

EPISODIO 1, “LE OSSA DELLA PRINCIPESSA” – Ad estate finita, Alice si mette in moto per ritornare a lavorare in istituto. Scopre però che non sarà così semplice: la Wally le ha assegnato una mole di lavoro impressionante, fra cui anche il ruolo di tutor ad una nuova specializzanda, Erica. In seguito, lo staff inizierà ad indagare sul ritrovamento di alcune ossa umane avvenuto in un’area archeologica. Sul posto arriveranno subito Claudio e Alice, ancora tesi per via degli alti e bassi del loro rapporto. Troveranno ad attenderli il PM Einardi, che con il suo fascino sembra attirare subito lo sguardo di Alice.

EPISODIO 2, “IL TEMPO DI UN BATTITO” – Il rapporto fra i due protagonisti non si è ancora rasserenato. Claudio e Alice però sanno come mettere da parte ogni tensione quando si tratta di lavoro. Anche quando Ambra scompare: Alice diventa un valido aiuto perchè il medico affronti con grinta la sua situazione. Intanto, il PM Einardi si occupa della rapina ad una farmacia e ne approfitta per rivedere Alice, per farle intuire di essere attratto da lei. Per la ragazza però sarà importante scoprire che il PM ha una figlia. Intanto, Malcomess annuncia di volersi ritirare, dando il via ad una guerra fra i suoi possibili successori. Ambra invece scopre di essere in dolce attesa e decide di richiedere la maternità con largo anticipo.



