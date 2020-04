Pubblicità

L’Allieva 2, anticipazioni puntata 26 aprile: sarà guerra tra Einardi e Claudio

Sarà guerra tra Einardi e Claudio nelle nuove puntate de L’Allieva 2 in onda il 26 aprile prossimo su Rai 1 in replica. I due litigheranno per il cuore di Alice. Il pm è arrivato da poco ed è sempre più vicino alla ragazza, interpretata dalla brillante Alessandra Mastronardi, arrivando a baciarla nel secondo episodio dal titolo “Controvento”. Invece il secondo sarà di fronte a diverse situazioni complesse dopo che nel primo episodio si era praticamente iniziato a frequentare con la ragazza, prima di farla tornare sui suoi passi per il fatto che non la prendeva troppo sul serio. C’è grande curiosità di fronte a un duello che potrà di fatto condizionare anche le indagini che andranno a sovrapporsi agli affari di cuore. Al centro proprio Alice che dovrà prima o poi prendere una decisione definitiva prima di veder la sua vita ulteriormente complicarsi. Per tutto il resto però dovremmo aspettare ancora una settimana, perché le anticipazioni terminano qui. Attenzione però agli spoiler perché visto che ci troviamo di fronte alle repliche la possibilità di imbattersi nella trama completa è molto alta.

Una lunga estate crudele e Controvento

L’Allieva 2 tornerà in onda tra una settimana quando il calendario ci dirà 26 aprile 2020. Sarà il momento di vedere le puntate 3 e 4 rispettivamente dal titolo “Una lunga estate crudele” e “Controvento”. Gli episodi in questione sono andati in onda per la prima volta su Rai 1 il 1° novembre del 2018 con lo share attorno al 21%. Protagonisti sono ovviamente ancora Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Le anticipazioni ci portano ad analizzare anche da più vicina la trama dei due episodi in questione. Nel primo la regista di una compagnia teatrale di Cordelia viene aggredita in casa, tentano di strangolarla ma alla fine questa si salva. Si scoprirà poi successivamente che si è trattato della vendetta di una babysitter per la morte che si era suicidata diverso tempo prima.

Cosa accadrà invece nel secondo episodio? Una donna molto giovane verrà trovata senza vita lungo la costa. Durante le indagini i nostri protagonisti scopriranno trattarsi di una escort che era stata ingaggiata per una festa, un addio al nubilato per la precisione. La ragazza però non è stata uccisa, ma è morta di overdose da farmaci e droga alla fine di una serata di bagordi. Una cosa che ha portato all’occultamento del cadavere per la paura di essere accusati di omicidio. Alice sarà travolta poi dal fascino di Einardi e ci sarà un bacio, cosa accadrà a Claudio invece?



