L’Allieva 2/ Anticipazioni puntate 10 maggio 2020: Il passaggio, Insospettabili

L’Allieva 2 tornerà in onda con altre due puntate il 10 maggio 2020 sempre su Rai 1. La prima rete di Stato sta mandando in onda con discreto successo le repliche della serie tv con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale in attesa che si possano completare le riprese della terza. Il 10 maggio andranno in scena le puntate 7 e 8 dal titolo Il passaggio e Insospettabili. Queste sono andate in onda per la prima volta il 15 novembre del 2018. La prima ha realizzato oltre 5 milioni e mezzo di spettatori con il 22.12% dello share, mentre la seconda poco sotto i 5 milioni ma con 23.46% di share. Siamo esattamente alla metà della stagione, con altre due serate prima del suo termine naturale. Stasera intanto avremo la possibilità di seguire sempre su Rai 1 le puntate L’acaro rosso e Prison blues, rispettivamente la 5 e la 6.

L’Allieva 2, anticipazioni puntate 10 maggio 2020

Andiamo a leggere le trame delle due puntate de L’Allieva 2 che andranno in onda la prossima settimana. Nel primo, dal titolo Il passaggio, la squadra verrà avvisata del ritrovamento del corpo di un ragazzo di nome Luca direttamente nella sua scuola un liceo scientifico. Alcuni pensano che si sia trattato di un suicidio, in realtà si capirà poi che si tratta di un rito di passaggio che l’aveva portato ad attraversare una trave sospesa nel vuoto. Si scoprirà anche che il ragazzo aveva fatto uso di stupefacenti e numerose ombre ricadranno sulla scuola stessa. Nel secondo invece, dal titolo Insospettabili, vedremo ritrovato il corpo di un dottore all’interno di una villa che sembra essere stata presa d’assedio dai ladri. In realtà si scopriranno cose molto delicate sulla sua famiglia. Godiamoci queste repliche mentre aspettiamo che arrivi la terza stagione, anche se si dovrà aspettare ancora un po’ di tempo.



