L’Allieva 3/ Lino Guanciale: “Ecco perché ci siamo fermati a metà delle riprese”

L’Allieva 3 si farà, ma l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ne ha rallentato la produzione. In questi giorni Rai 1 sta mandando in replica le puntate della seconda stagione, ma è interessante capire quando avremo la possibilità di guardare la terza. Lino Guanciale, che interpreta il ruolo del Dottor Claudio Conforti, ha parlato a Tv, Sorrisi e Canzoni chiarendo: “Con Alessandra Mastronardi eravamo sul set fino al 9 marzo scorso per le riprese della terza stagione. Ci siamo fermati a metà delle stesse, uno stop sacrosanto per rispettare le regole legate all’emergenza per il Coronavirus”. L’artista ha spiegato anche come sta vivendo questo periodo di quarantena: “Stare a casa per me è una rivoluzione. Il mio pensiero è andato a chi vive una situazione di violenza domestica. Ho cercato di segnalare i numeri che il ministero mette a disposizione per chi vive questa situazione. Poi c’è anche chi una casa non ce l’ha proprio. Per questo ho partecipato alla campagna della Croce Rossa per i senza tetti”.

L’Allieva 3 si farà, Lino Guanciale si racconta

Lino Guanciale ha parlato delle riprese de L’Allieva 3 a Tv, Sorrisi e Canzoni ma si è anche aperto sulla sua vita personale e su quel grande desiderio che aveva covato fin da bambino e che in parte ha realizzato con la serie: “Da bambino avrei voluto fare il medico. Forse proprio per questo sto cercando di darmi da fare in questo momento. E’ poi chiaro che chi si occupa di sanità, dai vertici del ministero ai più giovani, ha in questo momento tutta la mia ammirazione e gratitudine. Mi auguro però che questi segni di riconoscenza non siano momentanei. Avendo medici in casa ho vissuto le manovre di ridimensionamento e tagli del sistema“. Vedremo come si evolverà il ruolo di Lino Guanciale, che interpreta il Dottor Claudio Conforti, nella terza stagione e se finalmente riuscirà a strappare quel sorriso d’amore tanto sospirato ad Alice.



