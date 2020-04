L’Allieva 2/ Anticipazioni puntate 3 maggio 2020: L’acaro rosso e Prison Blues

Pubblicità

L’Allieva 2 tornerà in onda con altre due puntate il prossimo 3 maggio 2020, sempre in replica su Rai 1. I due episodi sono andati in onda per la prima volta l’8 novembre del 2018 con uno share che ha oscillato tra il 19 e il 20%. I titoli delle due puntate sono rispettivamente L’acaro rosso e Prison blues. Ovviamente protagonista sarà ancora la splendida Alessandra Mastronardi nel ruolo di Alice Allevi con al suo fianco Lino Guanciale in quello del Dottor Claudio Conforti. Non possiamo dimenticare nel cast Giorgio Marchesi che interpreta il pm Giorgio Marchesi pronto a fare breccia nel cuore proprio della giovane Alice e a diventare così nemico giurato di Conforti. La serie analizza casi legati alla medicina legale intrecciando a questi storie d’amore tra i suoi protagonisti, attirando quindi di fatto una bella fetta di pubblico.

L’Allieva 2, anticipazioni puntate 3 maggio 2020

Andiamo a leggere la trama delle puntate de L’Allieva 2 che andranno in onda il 3 maggio prossimo. Nella prima, dal titolo “L’acaro rosso”, vedremo Alice, Lara e Marco uscire di sera e incontrare un misterioso uomo che proverà ad aggredire Lara. Questi verrà trovato senza vita la mattina seguente dentro il cimitero del Verano. Chi sarà l’assassino? E cosa c’entra Lara con tutto questo? Il secondo invece si intitolerà Prison Blues. Vedremo come un giovane libanese sarà accusato ingiustamente di spaccio e verrà successivamente trovato morto nelle docce di un carcere. Ad ucciderlo è stato un razzista decisamente germofobico. Alice intanto continuerà ad approfondire la sua “amicizia” con Einardi.



