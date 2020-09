L’Allieva 3/ Anticipazioni 27 settembre: Claudio e Alice, ci sarà il matrimonio?

ANTICIPAZIONI L’ALLIEVA 3 DEL 27 SETTEMBRE 2020

L’Allieva 3 sbarca sul piccolo schermo di Rai 1 di oggi, domenica 27 settembre 2020, in prima Tv assoluta. Andranno in onda l’episodio 1 e 2, dal titolo “Arabesque” e “Un po’ di follia in primavera“.

EPISODIO 1, “ARABESQUE” – Claudio decide di fare la proposta ad Alice mentre si stanno occupando di un’autopsia. La ragazza tra l’altro ha ricevuto una promozione ed è diventata medico legale. Riuscirà a portare a termine la sua prima perizia senza difficoltà? Una ballerina è stata ritrovata morta nell’attico che si trova sopra la scuola di danza che gestiva, ma ci sono parecchi dubbi sul fatto che la sua sia stata una morte naturale. Ancora una volta Claudio e Alice non avranno la stessa opinione sul caso.

EPISODIO 2, “UN PO’ DI FOLLIA IN PRIMAVERA” – A pochi passi dalle nozze, Claudio e Alice sono impegnati nei preparativi. L’ex specializzanda però è sicura che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa. Intanto, Paolone e Lara si scontrano per via di un bando di dottorato che prevede solo due posti. La sconfitta di uno dei due tra l’altro decreterà la sua uscita dall’Istituto. Alice invece si occupa dell’omicidio di un professore di Psichiatria, mentre Claudio fa di tutto per convincerla a dare priorità allo studio e non alle indagini. Nel frattempo il passato di Claudio è pronto per bussare alla sua porta.

L’ALLIEVA 3, LA FICTION

Torna L’Allieva 3, abbiamo lasciato i nostri due protagonisti alle prese con un passo importante. Dopo aver negato senza sosta il proprio sentimento, Claudio (Lino Guanciale) è riuscito finalmente a capire quanto Alice (Alessandra Mastronardi) sia importante per lui. Come rivelato dallo stesso attore in diversi salotti televisivi, assisteremo alla fatidica proposta di matrimonio. Siamo sicuri che Alice dirà di sì, ma i due riusciranno davvero a coronare il loro sogno d’amore? Non dimentichiamoci della forte passione che in passato ha unito la protagonista al PM Einardi, interpretato da Giorgio Marchesi, e che vedremo ancora circolare nelle nuove puntate. Ovviamente non mancheranno i nuovi casi che interesseranno l’Istituto di Medicina Legale e anche tre particolari new entry. Da un lato avremo un nuovo direttore, Andrea Manes, che prenderà il posto del professor Malcomess. L’attore Tullio Solenghi, per ora impegnato a Ballando con le Stelle 2020, non farà parte del cast. Al suo posto subentra Antonia Liskova: sarà il suo personaggio ad assumere le redini dell’Istituto. Il ritorno più atteso da parte del fan della fiction riguarda però Chiara Mastalli, che ritornerà nei panni di Silvia Barni. Non la vediamo dal primo capitolo, ma è pronta per sostituire il Vicedirettore Calligaris, interpretato da Michele Di Mauro.

Conosceremo inoltre Giulia e Sandro, due nuovi specializzandi interpretati da Giorgia Gambuzza e Stefano Rossi Giordano. E ci sarà spazio anche per Sergio Assisi e il suo Giacomo, ovvero il fratello di Conforti. Non rivedremo invece Dario Aita e il suo Arthur, apparsi nel secondo capitolo con un grande colpo di scena. Confermati invece tutti i personaggi principali, come la Wally, ovvero l’attrice Giselda Volodi, Lara (Francesca Agostini); Paolone (Emmanuele Aita); Anceschi (Francesco Procopio); Marco (Pierpaolo Spollon); nonna Amalia (Marzia Ubaldi); Visone (Frabrizio Coniglio); Silvia (Chiara Mastalli); Cordelia (Anna Dalton); la Alimondi (Chiara Ricci ed Erica (Claudia Gusmano).



