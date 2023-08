L’allieva 3, anticipazioni (replica) puntata del 27 agosto/ Giacomo crea tensioni tra Claudio e Alice

Anticipazioni puntata 27 agosto: la replica della seconda puntata

Questa sera, 27 agosto, andrà in replica la seconda puntata della terza stagione de L’Allieva. L’appassionante fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale che interpreta Claudio, torna con un nuovo appuntamento colmo di colpi di scena.

Nicolas Maupas, possibile ritorno a Mare Fuori?/ L'attore smentisce: "Non credo"

In questa puntata, il ritorno di Giacomo, fratello di Claudio, crea scompiglio nella coppia. Alice cerca di indagare sull’uomo per carpire i motivi dell’allontanamento tra i due fratelli. La curiosità della protagonista nei confronti di Giacomo, persona molto particolare, arriverà a compromettere la relazione con il compagno creando tensioni importanti. A creare diversi problemi anche il rapporto del nuovo protagonista con Andrea detta “La suprema”, che farà preoccupare ancora di più il protagonista maschile della fiction.

Il giovane Montalbano 2, replica seconda puntata/ Anticipazioni 21 agosto 2023: un incendio "misterioso"

ALICE E CLAUDIO IN CRISI?

La seconda puntata de L’Allieva 3 impegnerà i medici legali in nuovi e complicati casi. Una cuoca di sushi viene trovato morta in circostanze misteriose, e Silvia si unirà per risolvere il caso. Successivamente, invece, saranno messe al centro della trama questioni di cuore: Erika si rivolgerà a Paolone per conquistare Sandro che, tuttavia, è innamorato di Alice.

Inoltre, la protagonista si troverà in una situazione spiacevole pizzicando Giacomo e Andrea in un momento particolare. La Allevi dovrà poi occuparsi di un nuovo caso, in cui viene assassinata la controfigura di un film. Tra i vari impegni e le indagini, Alice dimentica di incontrare Claudio creando ancora più tensione al loro rapporto. In questa seconda puntata de L’Allieva verrà anche rivelato un segreto molto importante che riguarda Andrea. Quale sarà? Non rimane che attendere la messa in onda della serie per scoprirlo!

Chicago Fire 11, anticipazioni puntate 17 agosto 2023/ Tensioni per Truck e Quad, Brett in difficoltà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA