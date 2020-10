L’Allieva 3/ Anticipazioni oggi, 25 ottobre: Giacomo è davvero colpevole di omicidio?

L’Allieva 3, anticipazioni puntata di oggi, 25 ottobre: Alice e Claudio tra gelosie e… arresti

L’Allieva 3 torna in onda con due nuovi episodi regalando nuove sfumature ad Alice e al suo Cladio. La coppia che ha conquistato il pubblico di Rai1 continua a macinare record di ascolti ma mentre tutti sono pronti a capire se alla fine questo matrimonio ci sarà oppure no, altri sono pronti a mettersi comodi per godersi questi nuovi episodi della serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Siamo ormai al giro di boa della stagione, forse l’ultima, con il finale dietro l’angolo, in onda il prossimo 8 novembre, e allora cosa ne sarà della coppia questa sera? Nei nuovi episodi de L’Allieva 3 Alice e Claudio si troveranno lontani in qualche frangente, per via della gelosia di lei, e poi di nuovo uniti quando sarà il fratello del protagonista a finire nei guai. Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo “Morte di un trapper” e “Ferro 9” in cui Alice continua a sospettare di un possibile tradimento da parte di Claudio e per questo rompe il fidanzamento e gli restituisce l’anello facendolo infuriare.

Giacomo è davvero colpevole di omicidio? Il mistero si infittisce ne L’Allieva 3

A consolare la dolce Alice ne l’Allieva 3 ci pensa la Wally pronta a coinvolgerla nel suo progetto segreto ma quando un trapper viene ucciso prima di un concerto, tutto cambia. La difficile perizia viene affidata alla Suprema che decide di coinvolgere proprio Alice che finisce così in balia di Sandro pronto a cogliere l’occasione al volo per delle avances sotto l’occhio attento di Claudio che si farà divorare dalla gelosia. Dopo questo valzer di gelosie e incomprensioni, i due protagonisti si ritrovano nuovamente dalla stessa parte quando è Giacomo a finire in manette. Il fratello del nostro amato dottore è stato accusato dell’omicidio di un industriale in un golf club e tutto sembra confermare la sua colpevolezza partendo dal movente e finendo all’alibi. Saranno proprio le indagini di Silvia che permetteranno ad Alice e alla Suprema di scoprire una serie di verità importanti e inaspettate sul passato di Giacomo e Claudio. A questo punto Alice si riavvicina al suo promesso sposo convinta che Giacomo sia innocente, riusciranno a provarlo?



