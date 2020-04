Lino Guanciale/ “Allieva 3? Set fermo per il bene di tutti” (Domenica In)

Pubblicità

Lino Guanciale non ha smesso di fare compagnia agli italiani anche in queste settimane così difficili per tutti. L’attore è uno dei volti più popolari del piccolo schermo e nel mese di aprile non sono mancati gli appuntamenti in tv. Guanciale infatti ha guidato Documentari d’autore, il ciclo di Rai Storia con cui ha ripercorso il terremoto che ha sconvolto L’Aquila grazie alla raccolta di interviste e storie realizzate dal regista Dario Acocella. Prima però l’artista ha rivestito i panni di Giacomo Casanova per il programma di Alberto Angela, Stanotte a Venezia e poi è stato uno dei protagonisti della versione digital del Teatro di Roma, che tramite i canali social ha deciso di rilanciare una campagna culturale. In quest’occasione, Guanciale ha interpretato Non svegliate lo spettatore, uno spettacolo ancora in via di preparazione su Ennio Flaiano. Oggi, 19 aprile 2020, Lino Guanciale sarà invece ospite di Domenica In, naturalmente in collegamento. L’occasione renderà di certo felici tutti i fan, visto che si avvicina sempre di più il momento in cui L’Allieva 3 debutterà sul piccolo schermo con i suoi nuovi episodi. “Anche il nostro set si è fermato”, ha scritto su Twitter qualche settimana fa, “ed è un bene, per tutti. Perchè restando a casa e osservando le regole ce la faremo. Tutti insieme. #iorestoacasa, sì, ma non per fermarci… nei prossimi giorni inventiamoci qualcosa per riempire questo momento di riflessioni e spunti nuovi”.

Pubblicità

Lino Guanciale, su Instagram per gli appassionati di letteratura

Lino Guanciale ci ha ormai preso gusto: il suo account Instagram è diventato una delle rubriche preferite degli appassionati di letteratura. In uno degli ultimi video, l’attore infatti ha recitato La Ginestra, “una delle poesie più belle di Leopardi”. Un modo per incoraggiare gli italiani e sostenere l’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Clicca qui per guardare il video di Lino Guanciale. Questo non vuol dire però che Gianciale sia diventato più attivo del solito sui social. I suoi post spuntano ogni tot settimane, ma tanto basta per raccogliere virtualmente attorno a sé migliaia e migliaia di ammiratori. E poi c’è sempre l’appuntamento in diretta con le letture de Il Barone Rampante di Italo Calvino, ormai giunte all’undicesimo episodio e disponibili anche in formato pillole sul profilo Instagram dell’attore. Ieri invece, grazie al collegamento con Aspettando le parole di Massimo Gramellini, Guanciale ha rivelato come immagina un’estate “sotto plexiglass”, per via della possibilità che le misure restrittive modifichino anche le abitudini degli italiani in spiaggia.

Video, “La Ginestra” di Giacomo Leopardi





© RIPRODUZIONE RISERVATA