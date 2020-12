L’Alligatore, anticipazioni puntata oggi, 9 dicembre: Il maestro di nodi

Tutto è pronto per il ritorno di Matteo Martari nei panni del protagonista de L’Alligatore con l’episodio dal titolo Il Maestro di nodi. Le cose per il nostro amato Marco Buratti, il personaggio nato dalle storie scritte da Massimo Carlotto, non si mettono molto bene e mentre la sua vita e il suo passato vengono a galla, il finale della serie di Rai2 si avvicina. Gli ultimi due episodi sono previsti per la prossima settimana, sempre al mercoledì in prima serata, con quello che potrebbe essere il finale della prima stagione e il momento in cui saranno buttate le basi della seconda. Cosa ci attende quindi nuovi episodi? Prima di pensare al finale, l’appuntamento con l’Alligatore si rinnova oggi, 9 dicembre, quando su Rai2 andrà in onda un altro complicato caso affidato alle sapienti mani del protagonista che continuerà a galleggiare in superficie per risolvere la spinosa questione che si presenterà sulla sua ‘scrivania’.

L’Alligatore, Marco Buratti indaga nel mondo del sadomaso sulle tracce di una donna e…

Nel nuovo episodio de L’Alligatore dal titolo Il maestro di nodi, il protagonista si troverà alle prese con i personaggi e il mondo del sadomaso tra violenza e solitudine. L’Alligatore è costretto suo malgrado a investigare in questo universi che arriverà a mettergli i brividi, ma perché? Quando una donna scompare nel nulla il marito mente e nasconde il fatto di appartenere al mondo del sadomaso, un po’ per paura un po’ per via dei giudizi e dei pregiudizi. Questa sua voglia di tenere nascosta questa sua seconda vita, lo spinge a mentire alla polizia e, quindi, a rivolgersi proprio all’Alligatore, l’unico che può aiutarlo viaggiando nei territori oscuri dell’illegalità insieme ai suoi colleghi, ovvero Beniamino Rossini e Max la Memoria, suoi inseparabili compagni compagni di viaggio. La loro indagini, però, questa volta non li porterà al cospetto di tossici e ladri ma di gente sola che è spesso preda di violenza e di ricatti in un ambiente che li assorbe completamente e li spinge ad avere una doppia vita. Intorno a loro si aggirano predatori feroci pronti a colpire in modi efferati e questo segnerà i tre compagni che dovranno fare i conti con il riemergere di fantasmi del passato e legati al periodo del carcere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA