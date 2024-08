L’altra metà del cielo, diretto da Franco Rossi

Venerdì 2 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia italiana del 1977 dal titolo L’altra metà del cielo.

Il film è diretto dal regista Franco Rossi, diventato famoso per avere curato le riprese del progetto cinematografico Il seduttore (1954), interpretato da Alberto Sordi.

Le musiche hanno invece la firma del celebre cantante, attore e showman Adriano Celentano, considerato uno dei più massimi esponenti della musica leggera italiana.

Il protagonista de L’altra metà del cielo è interpretato dallo stesso Celentano, in una delle sue molteplici interpretazioni come attore a partire dalla fine degli anni ’50 con I ragazzi del juke-box di Lucio Fulci (1959) fino al 1992 con il lungometraggio Jackpot di Mario Orfini.

Al suo fianco la splendida Monica Vitti, ritenuta la sola “mattatrice” della commedia all’italiana, che aveva già lavorato con Rossi nel 1965 ne Le bambole.

Nel cast anche: Venantino Venantini, Paolo Paoloni, Glauco Onorato, Gianfranco Barra, Renzo Ozzano, Mario Carotenuto e Bill Vanders.

La trama del film L’altra metà del cielo: il diavolo e l’acqua santa

L’altra metà del cielo racconta la storia di Don Vincenzo (Adriano Celentano), un prete che viene mandato in un piccolo paese di minatori in Australia per evangelizzare gli abitanti del luogo.

Proprio durante il suo viaggio, l’uomo incontra dapprima all’aeroporto di Fiumicino, e in seguito a bordo dell’aereo che lo porterà dall’altra parte del mondo, una donna molto particolare, Susy Macaluso (Monica Vitti), una prostituta che però decide di tenere nascosta la sua identità a Don Vincenzo.

Un caso del destino vuole che entrambi siano diretti a Woolgoolgaringa, un piccolo e sperduto paesino, abitato per lo più da minatori provenienti dall’Italia, in cui Don Vincenzo dovrà operare per avvicinarli a Dio, mentre Susy cercherà di esercitare la propria “professione”.

Quando il protagonista intuisce il modo in cui la donna si procura da vivere, si adopera immediatamente per ricondurla ad una vita onesta, sottoponendosi anche a prove molto difficili, come passare una notte con lei senza sfiorarla con un dito, o picchiare il suo protettore.

Proprio a causa di quest’ultimo avvenimento, Don Vincenzo sarà costretto a ritornare in Italia, ma a seguirlo ci sarà la stessa Susy, pronta finalmente ad iniziare una nuova pagina della sua vita.