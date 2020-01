L’amica geniale/ Anticipazioni 22 gennaio: Elena scappa, Lila si sposa? (Replica)

Mercoledì 22 gennaio, in prima serata su Raidue, va in onda la replica della terza puntata de L’amica geniale. In attesa della messa in onda della seconda stagione che andrà in onda su Raiuno dal 10 febbraio, la Rai ha deciso di far rivivere al proprio pubblico le emozioni delle avventure di Elena e Lila, due amiche che si ritrovano a condividere i momenti più importanti della loro vita. Le due ragazzine, insieme, conoscono il valore dell’amore, dell’amicizia, ma anche la crudeltà della vita. Entrambe, infatti, in modo diverso, si ritrovano a dover fare i conti con la difficile situazione che vivono in famiglia. In questa puntata dal titolo “L’isola”, mentre Elena scopre sulla propria pelle la paura della violenza, Lila si ritrova a dover fare i conti con uno spasimante che, pur di convincerla a sposarlo, fa di tutto per conquistare la fiducia dei genitori.

L’AMICA GENIALE, ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO:

LE SCARPE – Nel primo epidosio de l’amica geniale, dal titolo “Le scarpe”, Marcello, innamorato da tempo di Lila, la fiducia prima di Rino e poi di Fernando Cerullo, finendo per chiedere la mano di Lila. La ragazza, per, non ha alcuna intenzione di accettare e rifiuta categoricamente di fidanzarsi con lui con il quale non vuole avere niente a che fare. Lila, infatti, ricordando quello che ha visto finora, è convinta che sposare Marcello non sia una buona idea. Nel frattempo, insieme al fratello, progetta un paio di scarpe da passeggio originali e moderne, scarpe che a suo padre Fernando non piacciono. Ad approfittare della situazione è Marcello che, dopo aver aiutato Rino durante una rissa, riesce ad intrufolarsi in casa fingendo di essere interessato alle scarpe progettate da Lila. Elena, dispiaciuta per l’amica, si sente in colpa per non riuscire ad aiutarla dovendo partire. Lila, però, dopo averla rassicurata, la esorta a partire e a divertirsi.

L’ISOLA – Nell’episodio de l’amica geniale dal titolo “L’isola“, Elena si trova ad Ischia, ospite di Nella, una cugina della maestra Oliviero. Sull’isola ritrova i Sarratore e, stando accanto a Nino, comincia a provare delle emozioni nuove. Nino, però, per evitare di trascorrere troppo tempo con il padre con cui ha un pessimo rapporto, va e viene dall’Isola. Elena ha così l’occasione di conoscere tutta la famiglia, compreso il papà Donato, un uomo apparentemente simpatico che, però, frantuma i sogni di Elena. Il giorno del quindicesimo compleanno della giovane, infatti, Donato la molesta. La mattina successiva, Elena scappa dall’isola. Lila, nel frattempo, riceve la proposta di matrimonio di Marcello, ma nonostante il parere contrario della famiglia, rifiuta di sposarlo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA