L’AMICA GENIALE/ Anticipazioni 22 gennaio, 5° e 6° puntata: Lenù davanti a un bivio

Sale l’attesa in vista della seconda stagione, ma per tutti i fan de L’amica geniale è possibile rivedere la prima stagione della serie tratta dal libro di Elena Ferrante ogni mercoledì su Rai 2. Questa sera va in onda la seconda puntata, terzo e quarto episodio, mentre tra sette giorni – mercoledì 22 gennaio 2020 – andrà in onda la terza puntata, ovvero il quinto ed il sesto episodio: scopriamo le anticipazioni. Nella puntata 1×05 troviamo Lenù di fronte ad un bivio: continuare a stare con Gino o lasciarlo, in nome dell’amore per Nino? Una decisione importante da prendere, ma importante: il “premio” per questa scelta sarà il suo primo bacio. Lila sarà concentrata sui progetti lavorativi, ma attenzione alla vita sentimentale ed alle avances di Marcello Solara…

La puntata 1×06 vede Elena intenta a partire per Ischia con il solo scopo di raggiungere il suo grande amore, ovvero Nino Sarratore. Qui riuscirà a scoprire una dimensione di vita e alcuni tratti del proprio carattere che aveva sempre ignorato. E anche in Nino vedrà qualcosa di inedito, ovvero un ragazzo introverso e gentile. E arriverà a scoprire qualcosa di mai pensato e sperato… Ma Lila è onnipresente nei suoi pensieri: quest’ultima la cercherà e le chiederà aiuto per fare fronte alle attenzioni di Marcello, ormai divenute ingestibili…

© RIPRODUZIONE RISERVATA