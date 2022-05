LAMIERA 2022/ Oltre 19.000 ingressi al ritorno in presenza dopo la pandemia

È positivo il bilancio dell’edizione 2022 di LAMIERA, la manifestazione internazionale delle macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie ad esse connesse, che si è svolta a fieramilano Rho dal 18 al 21 maggio.

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA è tornata in scena dopo tre anni, posticipata di dodici mesi a causa della pandemia.

Sono infatti oltre 19.000 gli ingressi registrati ai tornelli nei 4 giorni di manifestazione. Al li là del numero totale, risultato superiore alle aspettative, è la qualità delle visite a contraddistinguere la platea di operatori che hanno preso parte a LAMIERA 2022.

Gran parte degli espositori, intervistati agli stand, hanno infatti segnalato la presenza di operatori qualificati e di visite prevalentemente orientate da intenzioni di acquisto.

Rispetto al totale dei visitatori presenti, il 12% era di provenienza estera in rappresentanza di circa 60 paesi. Le delegazioni più numerose provenivano da: Austria, Cina, Croazia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Usa.

Con questo risultato, nonostante la situazione di incertezza, LAMIERA si è confermata manifestazione di riferimento in Italia per il settore della lavorazione della lamiera.

Protagoniste della mostra promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, sono state 365 imprese i cui stand sono stati allestiti nei 2 padiglioni -13 e 15 – per una superficie espositiva totale di oltre 40.000 metri quadrati.

La presenza di qualificati operatori stranieri è stata assicurata anche dai 30 delegati della missione che ha visto l’incoming di qualificati utilizzatori finali e giornalisti da Brasile, Francia, India, Polonia, Romania, Turchia e Stati Uniti, organizzata da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in collaborazione Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ice-Agenzia che ha contribuito anche alla realizzazione dell’area dedicata alle Start Up.

Sono stati oltre 100 i giornalisti presenti in manifestazione. 724 invece sono risultati gli studenti che hanno visitato LAMIERA 2022 e che sono passati dall’area a loro dedicata UCIMU Academy. Con l’obiettivo di valorizzare la presenza dei ragazzi alla manifestazione e di garantire agli espositori il corretto svolgimento dell’attività di business, gli organizzatori hanno puntato sulle visite guidate da tutor dell’associazione. A queste si sono aggiunte le visite libere, condotte dai professori delle scuole.

Gli oltre 30 incontri ospitati da LAMIALAMIERA, vera e propria arena allestita all’interno del padiglione 13, hanno visto la partecipazione di circa 700 operatori. A questi si sono aggiunte le oltre 400 connessioni di utenti da remoto che hanno seguito gli speech in streaming sul sito lamiera.net.

Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha così commentato: “La manifestazione appena conclusa ha raccolto il pieno consenso degli espositori che si sono detti soddisfatti dei contatti raccolti e che, in alcuni casi, hanno concluso trattative importanti direttamente in fiera. Con questi risultati – ha aggiunto la presidente di UCIMU – LAMIERA 2022 ha, di fatto, preparato il terreno per l’edizione 2023 che ci aspettiamo con numeri ancora maggiori”.

L’interesse del mondo manifatturiero per la manifestazione è misurato anche dalla vivace attività sui canali digitali (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube). La comunità social di LAMIERA conta oggi 5.753 follower registrati.

Tra tutti i profili della manifestazione – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube – è LinkedIn a registrare l’attività più vivace. Nel periodo 23 aprile 2022 – 22 maggio 2022, sono risultate oltre 2.585 le visualizzazioni di pagina (+418%), circa 1.000 gli utenti unici per 45.000 visualizzazioni dei post realizzati dal profilo ufficiale della mostra.

Circa un migliaio sono stati i download della web app di LAMIERA 2022.

Il prossimo appuntamento con LAMIERA è dal 10 al 13 maggio 2023, sempre a fieramilano Rho.

Informazioni aggiornate su lamiera.net











