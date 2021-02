L’Amore Strappato/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 24 febbraio: Arianna e Rosa..

L’Amore Strappato, anticipazioni ultima puntata oggi, 24 febbraio

Il finale de L’Amore Strappato va in onda oggi, 24 febbraio, su Canale5 mettendo fine alla storia della piccola Arianna strappata alla sua famiglia e affidata ad un’altra nonostante l’innocenza del padre dipinto come un mostro e un molestatore di bambine e della stessa figlia. Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro torneranno sullo schermo per la terza e ultima puntata ad un passo da quello che potrebbe essere il loro lieto fine. Nella puntata della scorsa settimana, la piccola Arianna è stata adottata da una famiglia che l’ha subito accolta dandole il meglio ma anche se la bambina comprende tutto questo affetto continua a faticare nell’ambientarsi pensando ancora alla sua adorata mamma Rosa e al suo papà. La situazione è ancora poco chiara e anche se lei continua a trovare appoggio e appigli, sembra proprio che la nuova famiglia faticherà un po’ ad entrarle nel cuore.

Rosa e il marito hanno perso Arianna per sempre?

Dall’altro lato, però, Rosa finalmente ha avuto modo di avere di nuovo in casa il marito Rocco che è uscito di prigione completamente scagionato dall’accusa di pedofilia. Adesso quello che devono fare i due coniugi è combattere la loro ultima battaglia ovvero quella che potrà portare a casa Arianna. Ma cosa succederà nell’ultima puntata de L’Amore Strappato? Il pubblico dovrà fare i conti con un salto temporale che ci farà ritrovare Arianna ormai una signorina che vive con la sua nuova famiglia ma che non ha ancora dimenticato il suo passato. Come fare per rimettere insieme questa famiglia? Un aiuto arriva proprio dall’ennesima beffa ai danni dei Mascaluso visto che a casa di Rosa e Rocco arriva il conto dell’Istituto in cui la bambina ha vissuto. A quel punto i due riescono a risalire alle date, agli indirizzi e a qualche indizio grazie ai documenti ricevuti. Mentre Rosa si mette sulle tracce della figlia, Rocco decide di mettersi a lavoro per riuscire a pagare questo debito cercando una maniera per saldare il debito.

Ivan contatta Arianna e…

Alla fine i due riescono finalmente a capire e trovare la loro bambina ma qualcosa li frena, il fatto che siano passati tutti questi anni e che il Tribunale abbia vietato loro di avvicinarsi, non fa altro che metterli alle strette. Ad aiutare i genitori ci penserà Ivan che avrà modo di entrare in contatto con la sorella aprendo così una ferita che non si è ancora rimarginata ma che adesso potrebbe finalmente trovare una soluzione. La giovane era convinta che i genitori l’avessero abbandonata e lei aveva deciso di voltare pagina ma le cose non sono andate così e adesso che conosce la verità potrebbe finalmente riabbracciare Rosa e il suo papà. Ci sarà davvero un lieto fine?



© RIPRODUZIONE RISERVATA