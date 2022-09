Lampadine smart e Wi-Fi: come risparmiare in bolletta/ Ecco i modelli migliori

In un periodo di crisi energetica e di prezzi della luce alle stelle come quello che stiamo vivendo, le lampadine smart potrebbero dare una mano a risparmiare qualche euro. Si tratta di lampadine intelligenti, che funzionano via Wi-Fi, e che hanno un prezzo leggermente superiore a quello delle lampadine standard, ma in cambio di una maggiore durata e appunto di un risparmio nei consumi. Tanti i modelli in commercio su Amazon, a cominciare da quello a firma TP-Link, attualmente il più venduto in assoluto. Si tratta di lampadine smart multicolore a LED, compatibili con Alexa e Google Home, di conseguenza comandabili anche a voce.

Meta sconfitto da Antitrust tedesco/ Facebook non può raccogliere dati per pubblicità

La loro potenza è di 806 lumen, 8.7W e sono controllabili da remoto anche tramite App dedicata. Il loro prezzo, cliccando su questo link, è di soli 9.97 euro. Altro modello di lampadine smart molto in voga è quello a firma Philips, leggasi Hue White. Si tratta di una lampadina smart bluetooth dimmerabile, comandabile anche in questo caso tramite comando vocale, e con una potenza da 7 Watt. Il prezzo è un po’ più alto, 17.52 euro, e l’acquisto è possibile a questo link.

Mascherina smart anti covid: come funziona?/ Notifica via app: “Virus nell'aria”

LAMPADINE SMART WI-FI: ECCO IL MODELLO A MARCHIO ALEXA

Fra i modelli di lampadine smart Wi-Fi più in uso, infine, vi segnaliamo quello di Alexa. Si tratta di lampadine al LED da ben 9W, l’equivalente di 80 watt, completamente dimmerabili, quindi con la possibilità di regolarne l’intensità. Inoltre, come facilmente intuibile, sono compatibili con Amazon Alexa (tutti i vari Echo), ma anche Google Home e Siri, l’assistente intelligente di casa Apple (da iOS 12 in su).

Si può modificare la temperatura del colore della lampada fra 2200-6500 Kelvin e la luminosità tra 1% -100%, passando così dal bianco caldo alla luce bianca fredda. Ovviamente è possibile comandare il tutto tramite app dedicata, leggasi Fitop, completamente gratuita. Infine il prezzo, solo 15.99 euro per la coppia, in vendita a questo link.

Convertitore videocassette Jsdoin/ Così le nostre vecchie VHS diventano digitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA