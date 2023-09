Lampedusa, dichiarato stato di emergenza: 4.500 migranti sull’isola/ Tajani: “Situazione può peggiorare”

Continua ad essere critica la situazione migranti a Lampedusa anche se fortunatamente nessun “poveretto” è sbarcato nella notte passata. In ogni caso il consiglio comunale ha proclamato lo stato di emergenza tenendo conto che al momento nell’hotspot della piccola isola siciliana vi sarebbero circa 4.500 migranti, mentre negli scorsi giorni gli sbarchi sono stati 7.000. Anche oggi sono previsti ulteriori trasferimenti, circa 2.000 persone dovrebbero lasciare l’isola di Lampedusa di cui 453 con la nave “Lampedusa” e che verranno trasferiti a Trapani, altri 480 con la Veronesi ad Augusta, quindi 700 con il traghetto Galaxy a Porto Empedocle e infine 300 con la nave militate Orione a Catania.

Sulla vicenda si è espresso il ministro degli esteri e vice presidente del consiglio, Antonio Tajani, che parlando ai microfoni del Corriere della Sera ha sottolineato che la situazione può “perfino peggiorare” e l’Italia “come hanno detto giustamente sia la presidente del Parlamento europeo Metsola che la presidente della Commissione von der Leyen, deve essere aiutata a livello continentale. Non possiamo essere lasciati soli”.

LAMPEDUSA, DICHIARATO STATO DI EMERGENZA, TAJANI: “PRENDIAMO IL TORO PER LE CORNA”

Quindi ha aggiunto: “O prendiamo il toro per le corna, o non ne usciamo. Non basta nemmeno la sola Europa per affrontare un problema così enorme, che interessa non solo quasi l’intera Africa ma anche l’afflusso dalla rotta balcanica. Per questo abbiamo coinvolto le Nazioni Unite, il G20, abbiamo lavorato a una grande conferenza internazionale che deve essere l’avvio di un vero processo di stabilizzazione del Sahel”.

Tajani, sempre parlando dell’emergenza migranti a Lampedusa, ci tiene a sottolineare come l’Italia stia facendo ciò che è umanamente possibile, “I ministeri della Difesa, dell’Interno, il mio, sono al servizio e al lavoro per affrontare l’emergenza. Ma l’instabilità della regione sub-sahariana per la quale servirebbe una grande mobilitazione internazionale è drammatica, l’accoglienza dei migranti irregolari pesa tutta sulle nostre spalle. Sono costi enormi”. Tajani poi spiega di aver convocato gli ambasciatori di Guinea e Costa d’Avorio e di essere “in continuo contatto con i miei omologhi di Algeria e Tunisia”.

