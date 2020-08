Lampedusa, sbarcati altri 450 migranti/ Musumeci: “Conte convochi Cdm”

Emergenza migranti in Sicilia, altre 450 persone sono sbarcate nella notte a Lampedusa: si profila un nuovo scontro tra Regione e Governo. Dopo il dibattito sull’ordinanza firmata negli scorsi giorni, Nello Musumeci ha invitato il premier Conte a convocare un Consiglio dei Ministri per fare fronte «all’emergenza umanitaria». Come riporta Repubblica, l’intervento di Guardia Costiera e Guardia di Finanza ha evitato il peggio: il barcone è stato soccorso a 4 miglia da Lampedusa, mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di scirocco. L’isola già ieri ha accolto 500 migranti, giunti su una trentina di piccole imbarcazioni, e il governatore chiede l’intervento di Roma: «Lampedusa non ce la fa più. La Sicilia non può continuare a pagare l’indifferenza di Bruxelles e il silenzio di Roma. E ieri abbiamo anche sentito qualche irresponsabile pronunciare frasi incomprensibili come “non esiste l’emergenza”. C’è una emergenza umanitaria e sanitaria. Lo dicono i numeri. Lo dicono i fatti. E non basta impugnare una ordinanza per negare la realtà. È tempo di decisioni forti».

LAMPEDUSA, SBARCATI ALTRI 450 MIGRANTI: L’APPELLO DI MUSUMECI

Se per Luciana Lamorgese il numero dei migranti non è un’emergenza, Nello Musumeci afferma che la situazione è divenuta «insopportabile». «Non costringete i lampedusani a scioperi e serrate. È un luogo meraviglioso, quello: non merita questo trattamento!», l’appello del presidente in una nota. Sciopero che è stato invece invocato da Totò Martello, sindaco del comune agrigentino. Il primo cittadino ha annunciato che domani convocherà i rappresentanti delle associazioni di categoria, dichiarando la serrata: «Il governo nazionale continua ad mantenere un silenzio che fa paura. Qualcuno può ricordare a Conte che Lampedusa è italiana?». Martello ha poi messo in risalto che il centro d’accoglienza è colmo oltre ogni limite di sopportazione umana e l’arrivo dell’esercito sull’isola non sembra aver risolto tutti i problemi, «dal momento che c’è chi continua ad uscire dal Centro violando le disposizioni di sicurezza sanitaria».



