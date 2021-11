Lando Buzzanca, “Francesca? Non dormiva con lui”/ Bazzani “chiesti 4mila euro per…”

Prosegue la diatriba sulle nozze Lando Buzzanca: da una parte la compagna Francesca Della Valle (nome d’arte di Francesca Lavacca) che vorrebbe sposare l’uomo, dall’altra il figlio Massimiliano, secondo il quale il padre al 90% non sarebbe capace di capire ciò che gli succede intorno. Dopo le parole di Vincenzo Raso, amico di Lando, che ha lamentato di poter vedere l’amico, a prendere la parola in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 nella puntata di ieri 17 novembre è stata anche una donna.

Lando Buzzanca, l'amico "Mi disse che ama Francesca"/ "M'impediscono di vederlo e..."

Lei è Viviana Bazzani, ex poliziotta ed ex dell’Isola dei Famosi, ed avrebbe sollevato dei dubbi molto pesanti sul conto della compagna dell’attore di origini palermitane. Nel 2017, nell’ambito dell’organizzazione di un premio internazionale, Viviana aveva contattato Lando Buzzanca perché gli veniva conferito il premio alla carriera: “Fu anche molto difficile contattarlo”, ha svelato la Bazzani. “Io ho parlato con un amico di Francesca che asseriva di conoscere molto bene la compagna e diceva che Buzzanca era di famiglia”, ha svelato l’ospite in collegamento. Per lei fu difficilissimo ottenere quel contatto al punto tale da essere riuscita ad averlo solo tramite il figlio Massimiliano.

Lando Buzzanca, firma pubblicazioni nozze è falsa?/ Grafologa "diversa da originale"

Lando Buzzanca, il rapporto con la compagna Francesca: parla Viviana Bazzani

Prima di ottenere il contatto diretto del popolare attore, però, Viviana Bazzani aveva parlato con questo presunto amico della compagna Francesca Della Valle il quale le fece una richiesta particolare: “Mi chiese dei soldi, disse che Lando chiedeva un cachet di 4000 euro più spese. Se sono sicura che fosse amico di Francesca? Io l’ho conosciuto ad un evento e sosteneva di aver avuto una parte sostanziosa nella sitcom che stavano girando assieme Lando Buzzanca e la compagna”.

Viviana ne avrebbe parlato con i diretti interessati dell’organizzazione ma riesce nel frattempo grazie ad un attore che conosceva il figlio Massimiliano, il presidente dell’organizzazione dell’evento riesce a parlare con Lando, che ha negato la richiesta di cachet: “E’ venuto a costo zero”, ha aggiunto la Bazzani. Viviana ha poi raccontato un ulteriore aneddoto legato sempre a quell’evento: “Arriva Lando con la compagna, li portiamo nella suite e ad un certo punto il presidente del premio mi chiama per dirmi che la signora non vuole dormire in camera con il signor Lando”. A quanto pare lei avrebbe voluto un’altra camera che tuttavia non c’era. Intuendo la possibilità che potessero tornarsene a casa, a Roma, Viviana ha rinunciato alla sua camera pur di sistemare la faccenda: “Lei prima ha voluto vedere la camera, Lando era nella sua camera da solo”. Proprio l’attore le avrebbe detto: “Lei non vuole mai dormire assieme a me”.

Massimiliano Buzzanca "Mio padre Lando ha la demenza senile"/ "Non può sposarsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA