Lando Buzzanca, l’amico “Mi disse che ama Francesca”/ “M’impediscono di vederlo e…”

La querelle delle nozze di Lando Buzzanca con la sua fidanzata ha tenuto banco nel corso dell’ultima puntata di “Pomeriggio 5”: dal talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, infatti, sono arrivati infatti degli aggiornamenti sulla vicenda con le parole del figlio dell’86enne attore di origine palermitana che già negli scorsi giorni era andato all’attacco della compagna dell’uomo spiegando che non solo il padre soffre di una forma di demenza senile ma non sarebbe nemmeno in grado di sposarsi. Insomma, nozze bloccate e disputa con Francesca Della Valle, nome d’arte di Francesca Lavacca che dal canto suo invece insiste che il matrimonio debba essere ufficializzato perché Buzzanca è pienamente in grado di intendere e di volere.

E nell’anteprima dello spazio che “Pomeriggio 5” ha dedicato al caso si parlava di un video che proprio Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore, ha inviato a Barbara D’Urso per far valere le proprie ragioni, senza contare il fatto che sarebbero spuntati due testimoni decisivi per risolvere la controversia. In studio appare prima il signor Vincenzo Raso, amico d’infanzia di Lando: “Lo conobbi nel lontano 1963: lo chiamavo papà anche se c’era molta differenza d’età” ricorda il diretto interessato che poi torna al presente e parla dell’incontro che doveva essere organizzato tra lui e l’attore dal figlio Massimiliano, prima dell’incidente domestico di Lando con conseguente trauma cerebrale. E nella sua testimonianza Raso pare dare ragione alla fidanzata: di fronte alla mancata risposta del figlio, Raso aveva insistito e quello aveva risposto: “L’amica di papà sta facendo la pazzerella e l’amministratore di sostegno non fa entrare nemmeno me”.

NOZZE DI LANDO BUZZANCA, PARLA L’AMICO: “NON ME LO FANNO VEDERE: TEMPO FA MI DISSE…”

“A me sembrava una frottola” prosegue l’uomo, sostenendo che nella sua opinione l’uomo non possa più comunicare con nessuno. “Mi vietano di vedere Lando” aggiunge (a questo link la clip video della sua ospitata a Canale 5), accusando Massimiliano e dando così ragione alla fidanzata e ammettendo di attendere ancora una risposta dal figlio di Buzzanca (che, in una precedente ospitata, aveva detto di non ricordarsi dell’amico del papà, NdR), avendo tutto registrato nel suo cellulare. Nelle parole dell’uomo, Massimiliano avrebbe detto che nemmeno a lui veniva permesso di vedere il padre: segue poi un servizio in cui si ricapitola il caso con le parole di Massimiliano e della compagna di Lando che sostiene come questi sia lucidissimo ma non possa essere visto da nessuno.

“Io ho ascoltato in modo religioso, ho anche registrato le tue puntate” dice alla D’Urso, concordando sul fatto che l’incidente domestico sarebbe avvenuto dopo che aveva sentito l’amico. E poi, prima che la D’Urso mandi in onda altri contributi video sulla vicenda conclude dando la sua versione sul rapporto tra l’amico e la compagna: “Il matrimonio e la fidanzata? Lando è venuto a Sciacca diverse volte negli ultimi tempi: nel 2016 mi confessò di essere innamorato di una donna più giovane” prosegue Raso accennando a Francesca. “Solo di questo parlammo, poi non ne so più nulla fino a sette mesi fa, l’ultima volta che l’ho sentito…” ammette un po’ rassegnato.



