Lando Buzzanca trascinato in tribunale dai figli?/ “Cattiva gestione del patrimonio”

Lo scorso 29 agosto Lando Buzzanca ha compito 84 anni, età che ha festeggiato al fianco della sua fidanzata. Lei è Francesca Della Valle, di ben 40 anni più giovane, che Buzzanca è pronto a sposare. Una relazione che, tuttavia, potrebbe non essere vista di buon occhio dal figlio di Lando, Massimiliano. A svelarlo è un articolo pubblicato dal settimanale nuovo nel numero in edicola questa settimana. In questo si svela che i figli di Lando Buzzanca, Massimiliano in particolare, sarebbero decisi a coinvolgere addirittura il tribunale per tenere sotto controllo il proprio papà e la sua gestione dei beni di famiglia. Il servizio mandato in onda a Pomeriggio 5 sulla delicata vicenda svela infatti che: “Lando Buzzanca non sarebbe in grado di gestire il suo patrimonio. La richiesta al tribunale di Milano parte proprio dai due figli, Mario e Massimiliano”.

Lando Buzzanca affidato ad un amministratore di sostegno? La decisione dei figli

I figli di Lando Buzzanca avrebbero infatti deciso di affidarsi al tribunale affinché venga analizzata la situazione del padre al fine di comprendere se sia necessario o meno l’intervento di un amministratore di sostegno per il noto attore e, dunque, per la gestione del suo danaro. Inevitabilmente la questione coinvolge anche la nuova compagna di Buzzanca, Francesca Della Valle, che sarebbe dunque complice di questa cattiva gestione. Una situazione che potrebbe mettere a rischio anche l’imminente matrimonio dei due. In studio, a Pomeriggio 5, Roberta Beta, che ben conosce Massimiliano Buzzanca, dichiara: “Lui è carinissimo, io penso che lui lo faccia solo per tutelare suo padre ma non per altro. I figli dovrebbero essere di sostegno ma è comunque molto difficile.”

