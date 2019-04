Lando Buzzanca e Francesca Della Valle / Matrimonio entro l’estate: “siamo felici!”

Piacevole sorpresa, in chiusura di Storie Italiane: la coppia formata da Lando Buzzanca e Francesca Della Valle, 40 anni di differenza, preso convolerà a nozze! Lo hanno annunciato in collegamento con la trasmissione condotta da Eleonora Daniele durante la quale i due sono apparsi sereni e molto felici. “Hai visto che bella donna?”, ha subito esordito Lando rivolgendosi alla padrona di casa, mentre con occhi innamorati guardava la sua dolce metà con la quale ha una relazione da tre anni. “Sono felice, ha aggiunto”. La loro è la storia di un grande amore nonostante la differenza importante d’età. A commentare il loro attuale stato d’animo è stata anche Francesca, che ha ammesso: “siamo innamoratissimi, perchè siamo innamoratissimi della scelta di sceglierci, ogni giorno e soprattutto di avere una complicità che fa da fil rouge”. La donna si è poi rivolta alla Daniele per ringraziarla: “io vorrei ringraziarti a nome di tutte le donne, perchè tu tratti con molta sensibilità, attenzione e cura l’immagine e la figura della donna e temi scottanti come il femminicidio, grazie”, ha proseguito.

LANDO BUZZANCA E FRANCESCA DELLA VALLE PRESTO SPOSI

L’attenzione è poi tornata nuovamente sul loro imminente matrimonio: quando si sposeranno? In che mese? Alle domande della conduttrice Lando Buzzanca, 83 anni e la 43enne Francesca Della Valle hanno in parte glissato restando sul vago: “C’è ancora un po’ di tempo, prima dell’estate tranne imprevisti sul nostro lavoro”, dice lei, “prima che voi chiudiate la trasmissione vi comunichiamo la data”. Il collegamento si è concluso con un bacio tra i due. L’attore e la giornalista pugliese avevano già annunciato il matrimonio entro la primavera e al settimanale Diva e Donna avevano svelato che le nozze si sarebbero celebrate tra Roma e la Puglia. “Gli anni non li sentiamo, siamo due bambini, c’è grande complicità su tutti i fronti. L’ho presentato anche ai miei. E’ riuscito a emozionare mia mamma, una lady di ferro. Questa energia che lui emana ha conquistato anche mio padre”, aveva raccontato lei.

