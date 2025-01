L’anno che verrà, Capodanno 2025 di Rai1: parolaccia in diretta di Angelo Sotgiu? Cos’è successo

In maniera clamorosa e spiazzante il countdown alla mezzanotte di Capodanno 2025 di Rai1 condotto da Marco Liorni si è concluso con una serie di parolacce. I telespettatori che hanno seguito L’anno che verrà 2025 hanno ascoltato ben due parolacce durante la diretta tv da Reggio Calabria. La prima pronunciata pochi minuti della mezzanotte quando sul palco era in corso l’esibizione dei Ricchi e Poveri, in questo caso proprio mentre Angela Brambati e Angelo Sotgiu cantavano ‘Mamma Maria’ si è sentita chiaramente una voce fuori onda esclamare: “Buon anno… teste di c….!”.

E successivamente quasi allo scoccare della mezzanotte si è udito nuovamente qualcuno esclamare: “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di caz…!”, proprio mentre Marco Liorni era impegnato a scandire il countdown finale. Gli episodi sono finiti nel mirino del web tra meme, ironia e polemiche e sono iniziati a circolare dei video sul web in cui sembra che le due parolacce al Capodanno di Rai1 siano state pronunciate da Angelo Sotgiu. Da alcuni video che circolano sul web sembra proprio che sia stato il cantante dei Ricchi e Poveri a lanciare le parole poco eleganti ma il cantante ma è ripreso di schiena dunque non c’è certezza.

Fuorionda choc a L’anno che verrà, Marco Liorni si scusa: “Sconveniente, parola che non doveva scappare”

Molto probabilmente le parolacce a L’anno che verrà 2025 sono state pronunciate da Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri anche se non vi è la certezza. Quel che è certo, invece, è che dopo il fuorionda choc durante il Capodanno 2025 di Rai1 sono arrivate le scuse di Marco Liorni: “Volevo prendere la parola per un motivo un po’ particolare. Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stata detta una cosa. Avete visto poco fa sul palco qui era pieno di gente. E come sempre accade è successo di tutto, come sempre accade in questi contesti quando sta per arrivare la mezzanotte. Però sembra che sia scappata qualche parola che non sarebbe dovuta scappare, qualche parole sconveniente. Quindi io volevo scusarmi con il pubblico, con chi l’ha sentita e con chi si è sentito disturbato da questa espressione decisamente sconveniente. E allora vi chiediamo tutti scusa per queste parole che si sono sentite”.

