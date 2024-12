L’anno che verrà, anticipazioni Capodanno 2025: Marco Liorni conduce la festa Rai

Non c’è nuovo anno che si rispetti senza un’accoglienza degna di nota all’insegna della musica, della comicità e della condivisione. Questa sera – 31 dicembre – accoglieremo il 2025 in compagnia de L’anno che verrà 2025; il consueto appuntamento targato Rai Uno dedicato al saluto dell’anno uscente e che ci proietta con serenità e armonia i nuovi mesi tutti da vivere. Le anticipazioni dello show di questa sera raccontano di uno spettacolo imperdibile, condito da ospiti dominanti nella scena musicale e non solo e con la conduzione di Marco Liorni con l’onere e l’onore di intrattenere il pubblico calabrese e non solo direttamente dal lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria.

L’anno che verrà 2025 – questa sera, 31 dicembre su Rai Uno – a prescindere da quelli che saranno i grandi ospiti presenterà fin da subito delle importanti novità rispetto al passato. In primis, la conduzione: dopo 9 anni di reggenza, il ruolo di padrone di casa passa da Amadeus a Marco Liorni. Il conduttore de L’Eredità vive dunque per la prima volta la scena del Capodanno 2025 e avrà lui il compito di raccontare la serata conclusiva dell’anno sia per gli spettatori dal vivo che per il pubblico da casa.

Diretta L’anno che verrà 2025, tutti gli ospiti dello spettacolo per Capodanno: dal mondo della musica alla tv

Chiaramente, il fulcro della diretta de L’anno che verrà 2025 è la carrellata di ospiti che andranno ad allietare il pubblico in vista dell’imminente arrivo del 2025. Il nuovo anno, come da tradizione, sarà accolto a ritmo di musica con alcuni dei volti più imponenti della scena discografica. Un incontro generazionale che sarà magnetico per gli appassionati; da Anna Oxa a BigMama, passando per Crisiano Malgioglio e Clementino. Presente sul palco anche il mattatore della scorsa estate con ‘Rossetto & Caffè’, ovvero Sal Da Vinci.

Non solo musica per la diretta de L’anno che verrà 2025; stando alle anticipazioni, diversi amici del contesto televisivo prenderanno parte allo show per rendere ancora più prezioso e unico lo spettacolo. Su tutti, spicca la presenza di Nino Frassica che con il suo umorismo e la sua irriverenza regalerà risate a fiumi in attesa dello scoccare della mezzanotte e della nascita di un nuovo anno tutto da vivere: il 2025.

L’Anno che Verrà, dove vederlo in diretta e in streaming

Per assistere alla magnifica festa targata Rai e seguire L’Anno che Verrà condotto da Marco Liorni i telespettatori possono collegarsi in diretta su Rai Uno. Il programma è visibile anche in streaming su RaiPlay. Lo spettacolo inizierà appena dopo il consueto messaggio del Presidente Mattarella, alle ore 21.00.