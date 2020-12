L’anno che verrà, Capodanno 2021, Rai 1/ Diretta: countdown di fine anno con Amadeus e tutti gli ospiti

Anticipazioni “L’anno che verrà”, Capodanno 2021 con Amadeus su Rai 1

Questa sera, giovedì 31 dicembre, a partire dalle 21 – subito dopo il messaggio di fine anno da parte del Presidente della Repubblica – su Rai 1 andrà in onda “L’anno che verrà”, il programma che saluta il vecchio anno e accoglie quel o nuovo. Per il sesto anno consecutivo, sarà Amadeus a condurre l’evento di fine anno, al suo fianco ci sarà Nino Frassica. L’edizione 2020 de “L’anno che verrà” avrebbe dovuto tenersi in Umbria, presso le Acciaierie di Terni, ma a causa delle misure anti-Covid la location sarà lo Studio 5 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. L’evento sarà trasmesso anche in diretta su Rai Radio1 con il commento radiofonico di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola. L’anno scorso, il countdown per il 2020 fu seguito da 4.772.000 telespettatori, con uno share pari al 31,11%. Quest’anno “L’anno che verrà” si “scontrerà” con il Capodanno del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5.

L’anno che verrà: gli artisti sul palco

Gli ospiti musicali de “L’anno che verrà” saranno Arisa, Gianni Morandi, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Boomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Erminio Sinni (vincitore di The Voice Senior) e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù. Gli artisti saranno accompagnati da una band diretta dal Maestro Stefano Palatresi. Durante la conferenza stampa, Amadeus ha anticipato alcune delle esibizioni: “Gli ospiti canteranno i loro pezzi famosi. Ma ci saranno anche cose particolari… Nino Frassica ci regalerà un oroscopo speciale. Gianni Morandi e Piero Pelù si esibiranno insieme e uniranno i loro mondi diversi. Sarà un clima di festa”. Sul palco ci sarà anche Viktorija Mihajlovic: “Conosco suo papà molto bene. La sua presenza garantirà la trasversalità del pubblico”, ha detto il conduttore.

L’anno che verrà: una festa per tutti

Nonostante le limitazioni dovute alle misure anti-Covid, Amadeus ha assicurato che “L’anno che verrà” porterà un clima di festa: “Entreremo nelle case degli italiani che staranno tutti a casa. Ci saranno canzoni per tutti i gusti, dal nonno fino al nipote, trascorrere una notte di Capodanno all’insegna della voglia di stare uniti e di lasciarsi alle spalle questo 2020”, ha detto durante la conferenza stampa. In studio non ci sarà pubblico, ma Amadeus è certo che saranno comunque quattro ore all’insegna del divertimento: “Non sarà un Capodanno di sottofondo, com’è stato negli anni scorsi, ma un Capodanno da trascorrere con il volume alto”. Per il nuovo anno il conduttore di Sanremo 2021 spera nel ritorno alla normalità: “È la cosa che più mi manca: abbracciare un amico, io sono una persona molto fisica, la normalità di stare in un bar, in un ristorante, al cinema… Tornare alla normalità, non dimenticandoci di quello che abbiamo vissuto”.



