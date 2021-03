Lapo e John Elkann, fratelli Ginevra/ Due vite diverse tra scaldali, polemiche e successi

John Elkann, l’erede di Gianni Agnelli tutto d’un pezzo

Lapo e John Elkann sono i fratelli di Ginevra Elkann, oggi ospite a Verissimo. Sono loro i tre figli di Margherita Agnelli e nipote di Gianni che il 28 aprile avrebbe compiuto 100 anni se fosse ancora vivo. Due vite e due destini diversi quelli dei fratelli della bella Ginevra perché se da una parte John è quello che è stato scelto per essere l’erede dell’Avvocato, dall’altra parte c’è John imprenditore di successo con il guizzo dell’artista (e forse anche un po’ con la vita sregolata di chi ha estro e fantasia). Gianni Agnelli scelte John come suo successore e attualmente è ai vertici della Exor N.V., holding di investimento, che tra i suoi investimeti ha anche Ferrari e Juventus. Da gennaio di quest’anno è presente anche della stessa scuderia e di Stellantis e GEDI Gruppo Editoriale.

Nato a New York, classe 1976, John Elkann ha frequentato la scuola elementare nel Regno Unito e in Brasile, ha conseguito la maturità allo scientifico a Parigi e nel 1994 si è poi trasferito a Torino per la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico. Grazie ai suoi continui spostamenti, l’imprenditore parla correttamente quattro lingue ovvero il francese, il portoghese e l’inglese a parte l’italiano. La sua vita privata, a differenza di quella leggendaria del nonno Gianni, è molto lineare e tranquilla. Nel settembre del 2004 ha sposato Lavinia Ida Borromeo e due anni dopo è diventato padre di Leone Mosé. Nel 2007 è nato il secondogenito Oceano Noah e nel 2012 di Vita Talita.

Lapo Elkann “estroso” e spesso nei guai tra incidenti e droga

Dall’altro lato abbiamo il movimentato Lapo, spesso ospite a Verissimo per raccontare della sua vita e dei suoi continui ritorni sui giusti binari per poi perdersi ancora. E’ proprio lui che in queste ore ha voluto rendere omaggio all’amato nonno in questi giorni importanti in cui tutti si affannano a ricordarlo. Per Lapo Elkann non era solo un imprenditore che ha cambiato il volto del nostro Paese, ma era un supereroe, il suo nonno era Superman. Il suo nome è spesso finito alla ribalta non tanto per le sue conquiste imprenditoriali quanto per la sua vita un po’ sregolata fatta di festini, di cocktail di sostanze stupefacenti che spesso lo hanno portato in ospedale o che lo hanno spinto a gesti discutibili come il presunto finto sequestro inscenato negli Usa per avere 10mila dollari dai parenti dopo un festino di droga e sesso. All’epoca fu arrestato e poi rilasciato mentre le accuse contro di lui sono state archiviate. Nel 2019 rimane vittima di un terribile incidente a Tel Aviv ma per fortuna è tornato a casa vivo e vegeto dopo essere stato in coma ed essersi riabilitato. Nel 2020, però, sembra di nuovo essere tornato nell’incubo della droga. Parlerà anche dei suoi fratelli oggi Ginevra a Verissimo?



