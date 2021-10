Lapo Elkann e Joana Lemos si sono sposati/ Il matrimonio segreto in Portogallo

Lapo Elkann e la compagna Joana Lemos si sono sposati. A riportare in esclusiva la notizia è Whoopsee secondo il quale il matrimonio sarebbe stato celebrato in Portogallo alla presenza di pochi amici e parenti. Il fatidico sì sarebbe stato celebrato il 7 ottobre, giorno del 44esimo compleanno del rampollo. La coppia avrebbe scelto di sposarsi nel luogo dove, due anni fa, è nato il loro amore. Una cerimonia intima e riservata come Lapo e Joana hanno sempre vissuto la loro relazione.

Accanto a Joana Lemos, Lapo Elkann ha trovato la propria serenità ed è con lei che ha deciso di trascorrere il resto della vita. Del matrimonio, tuttavia, per ora, non ci sono foto e annunci ufficiali e le uniche notizie sono quelle riportate da Whoopsee.

Lapo Elkann e Joana Lemos sposi: la storia del loro amore

Quarantaquattro anni lui, quarantasette lei, Lapo Elkann e Joana Lemos avevano alimentato i rumors su un matrimonio imminente dopo essere stati beccati dai paparazzi mentre uscivano dalla boutique Bulgari. L’annuncio del fidanzamento, poi, era arrivato all’inizio del 2021 ed oggi, Whoopsee parla di matrimonio. Nelle recenti interviste, lo stesso Lapo aveva parlato della compagna Joana come della donna della sua vita.

“E’ l’unica donna al mondo in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso” ha dichiarato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier in una puntata di Domenica In. “Io amerei diventare papà, ma ho paura. Non voglio fare un figlio tanto per farlo, ma voglio incontrare la donna della mia vita per poi fare un figlio con lei”, ha, inoltre, dichiarato Lapo ai microfoni di Verissimo.

