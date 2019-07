Lapo Elkann fidanzato con Tanya Frolova?/ Baci a Portofino, e a Salvini e Di Maio…

Un aiuto per Salvini e Di Maio?

Da grande imprenditore qual è, Lapo Elkann di recente ha anche dato un suo personale consiglio a Salvini e Di Maio affinché possano contribuire a dare un supporto concreto all’imprenditoria italiana. “Non faccio l’allenatore della nazionale né il politico, ma da imprenditore voglio dire al governo di fare il possibile per sostenere l’imprenditoria grande e piccola, per poter restare un paese all’avanguardia”, ha detto il rampollo di casa Agnelli nei giorni scorsi, nel corso di una inedita ed originale presentazione della collezione di occhiali ‘Laps Collection’ per Italian Independent, avvenuta su un tram in giro per il capoluogo lombardo. Quindi Elkann si è spinto oltre fornendo anche l’elenco dei consigli da proporre all’attuale governo per supportare le imprese: “Prima di tutto fare in modo che si conoscano e quindi creare un tessuto per lavorare insieme presentandosi nel mondo su piattaforme congiunte e facendo squadra”. Il suo è stato quindi un tentativo di aiuto rivolto ai due vicepremier? “Non ne ho voglia di parlare di questo, io comunque in quanto imprenditore credo vada portata in avanti il meglio dell’italianità, in quanto cittadino italiano, se posso dare un contributo ad aiutare il mio Paese sono disponibile e a disposizione”, ha spiegato ai microfoni dell’agenzia Vista. (Aggiornamento di Emanuela Longo)