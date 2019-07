Rino Gaetano/ Dalla tragica morte all’uscita di “Ahi Maria 40th” (Techetechetè)

Il compianto Rino Gaetano, che stasera sarà ricordato nel corso dell’appuntamento di Techetechetè, verrà omaggiato con l’uscita di “Ahi Maria 40th” la raccolta definitiva del cantante. Parliamo esattamente di un quadruplo cofanetto che raccoglie tutta la carriera del grande artista. Sono trascorsi 38 anni dalla scomparsa di un cantante rimasto nel cuore di tantissime persone. Questa raccolta presenta quarantotto canzoni in quattro dischi celebrativi di un progetto discografico da collezione. I brani sono stati infatti rimasterizzati in 192KHz/24bit, e nella raccolta troviamo anche interpretazioni fatte da altri artisti. Inoltre possiamo scoprire varie chicche miste a versioni live che rendono la raccolta davvero unica. La famiglia del cantante ha anche fornito una versione demo inedita di “Ahi Maria”. Nell’occasione è arrivato anche il videoclip di “Sfiorivano le Viole”. Paolo Maiorino, Direttore Catalogo Sony Legacy, ha spiegato il grande talento posseduto da Gaetano. Queste alcune dichiarazioni raccolte dal portale ondamusicale: “E’ incredibile quanto e come lo stile ed il talento di Rino Gaetano abbiano ricevuto un’attenzione ed una rivalutazione solo dopo la sua scomparsa. Considerato un cantautore disimpegnato ed incline alle melodie ed a testi apparentemente “leggeri”, in realtà Rino era un vero precursore, un visionario con la sensibilità di descrivere la vita con colori inusuali per la sua epoca”.

RINO GAETANO E “AHI MARIA”, UN BRANO SPECIALE

La canzone “Ahi Maria” è un brano speciale per Rino Gaetano visto che è dedicato alla madre che lo ha sempre sostenuto fin da piccolo. L’artista la interpellava in ogni decisione importante chiedendole anche pareri sulle canzoni. “Ahi Maria” rappresenta perfettamente l’amore di Gaetano nei confronti della madre. La sorella Anna e i nipoti Alessandro e Maurizio, hannp voluto ringraziare la Sony Legacy per la collaborazione intrapresa oltre al fatto di poter far conoscere sempre meglio un grande artista attraverso le sue canzoni. Queste alcune dichiarazioni riportate da ondamusicale: “La famiglia Gaetano è entusiasta del consolidamento del rapporto di mutua collaborazione intrapreso con Sony Legacy in occasione della pubblicazione di Ahi Maria 40th, con l’intento di dare al pubblico il ritratto del Rino ”uomo” restituendo il quadro della persona umile, spontanea e vicina alle persone, avvicinandoci al Rino ”amico” che avremmo sempre desiderato conoscere”.

RINO GAETANO, IL SUCCESSO E LA TRAGICA MORTE

Rino Gaetano, all’anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, nato a Crotone il 29 ottobre del 1950 e morto a Roma il 2 giugno 1981, è stato un cantautore italiano. L’incidente avvenuto sulla Nomentana la notte del 2 giugno 1981 alle 3.55, segnò la scomparsa prematura di un grandissimo artista. Mentre tornava a casa sulla con la sua Volvo 343, un camion Fiat 650 che viaggiava in senso all’altezza di via Carlo Fea in direzione opposta, lo travolse. L’auto sbandò per finire la corsa contro la fiancata dell’autotreno. Una tragedia che lo accomuna al suo idolo Fred Buscaglione scomparso in circostanze analoghe. A più di trent’anni dalla morte, il nome di Gaetano, nonostante la breve carriera artistica, viene ancora ricordato tra i grandi della musica italiana. Diversi, a questo proposito, sono stati i tributi dedicati all’artista di Crotone. Nel novembre 2007 venne trasmessa su Rai Uno una miniserie televisiva in due puntate sulla vita del cantante intitolata Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, diretta da Marco Turco e interpretata da Claudio Santamaria, Laura Chiatti e Ninetto Davoli.



