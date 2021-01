Lapo Elkann/ “Ho la bulimia di aiutare gli altri”, gesto per le famiglie più fragili

Lapo Elkann sarà uno dei ospiti più attesi della nuova puntata di Domenica In in onda nel pomeriggio di oggi di Rai1. Un bel colpaccio per Mara Venier che potrà contare su una intervista senza filtri come solo Lapo ci ha finora abituati. La vita dell’imprenditore, tra carriera, eccessi, scandali e sfera privata, sarà così passata al setaccio nel corso della sua ospitata domenicale e non mancheranno aspetti inediti del suo carattere. La sua grande generosità è invece cosa ormai nota e proprio di recente Lapo ha partecipato attivamente alla campagna di beneficienza a sostegno delle famiglie portoghesi più fragili e che più di altre hanno subito la crisi economica e sociale causata dalla pandemia da Covid.

Con due tweet, uno in inglese ed uno in portoghese, Lapo Elkann nei giorni scorsi ha cinguettato: “Grazie mille Portogallo. Insieme abbiamo fatto la donazione più grande di sempre: 1,2 milioni di euro e 150 tonnellate di cibo per Cruz Vermelha e #BancoAlimentar”. Lo stesso Lapo, lo scorso dicembre – scrive Repubblica.it – aveva svelato di aver effettuato una donazione personale di 450 mila euro a favore delle famiglie più fragili di Italia, Portogallo e Israele. Donazione che si inserisce nell’ambito della nuova iniziativa internazionale di solidarietà #ourduty avviate lo scorso novembre con la sua fondazione. #NeverGiveUp, è stata invece la prima raccolta fondi legata all’emergenza Covid promossa da Fondazione Laps.

LAPO ELKANN, IL SUO CAMBIAMENTO

Fondazione Laps è una delle creature di Lapo Elkann, realizzata per dare un aiuto concreto ai giovani fragili o in difficoltà. La sua fondazione ha aiutato seimila minori con disturbi dell’attenzione e formato 600 docenti a relazionarsi con loro in maniera adeguata. Certamente l’aver sofferto di simili disturbi avrà influito anche sul suo progetto. “Io ho un’iperattività sia mentale sia fisica e, trent’anni fa, erano problemi poco conosciuti. Non riuscivo a concentrarmi, ero anche dislessico. Ho perso due anni a scuola, ho avuto difficoltà all’università e questo mi ha fatto sentire meno dei miei amici e spinto a voler dimostrare che ero di più”, ha spiegato Lapo Elkann in una intervista rilasciata a Corriere della Sera la scorsa estate. Oggi ci sono diversi metodi per farsi aiutare ed anche Lapo ha voluto metterci del suo per gli altri perchè, dice, “se posso aiutare qualcuno a cavarsela diversamente, ne sono felice”.

Ed ammette, pensando al suo cambiamento interiore profondo: “Prima, avevo la bulimia creativa che era un modo di colmare i miei traumi dell’infanzia, ora, ho la bulimia di aiutare gli altri”. Dopo aver vissuto overdose, incidenti e svariati scandali, Lapo è anche riuscito a rialzarsi. Il suo segreto? “Ho imparato ad accettare i miei punti deboli e a chiedere aiuto. Ho capito che non si vince mai da soli. Tutti hanno fragilità, tutti soffrono, tutti hanno cadute e la chiave è non vergognarsi”.



