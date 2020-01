Lapo Elkann in sedia a rotelle e dimagrito/ Foto choc: “E’ distrutto nell’animo!”

Le prime foto di Lapo Elkann dopo il rocambolesco incidente di Gerusalemme le pubblica il settimanale Chi che alza il velo su quella che è la riabilitazione incontro cui è andato il rampollo dopo quello che è successo. Proprio il mese scorso fu lo stesso Elkann a rivelare di essere rimasto vittima di un grave incidente d’auto in Israele, a Tel Aviv, in cui ha riportato diverse fratture per le quali è stato ricoverato in codice rosso, in coma, all’Assuta Hospital di Tel Aviv, dove è rimasto diversi giorni. Ora si trova in una clinica svizzera per la sua riabilitazione e sembra che arrivino proprio da lì le foto che il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato nel suo nuovo numero in edicola domani.

LAPO ELKANN SULLA SEDIA A ROTELLE

Lapo Elkann appare visibilmente dimagrito e smunto sotto il sole di St. Moritz, in Svizzera in sedia a rotelle spinta da un amico collaboratore. Lo stesso settimanale anticipa la sua esclusiva facendo notare che il rampollo appare “visibilmente provato” e dimagrito e si legge: “Approfitta delle giornate di sole per ricominciare a camminare seppure per brevi tratti”. A quanto pare l’incidente di Gerusalemme gli ha portato via anche dieci chili ma il dolore più grande sembra essere nel suo animo come lo stesso protagonista aveva fatto notare sui social nelle scorse settimane: “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato. Ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita“. Lo stesso settimanale scrive che Lapo è ammaccato “soprattutto nell’anima, nell’orgoglio, nella consapevolezza di dover ripartire ancora una volta”. Che sia questa la volta giusta per lui?

