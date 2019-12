Lapo Elkann ha rischiato la morte in Israele/ Mistero su grave incidente ”grazie Dio”

Lapo Elkann ha rischiato grosso, ancora una volta: secondo quanto riportato da Repubblica, e confermato con le stesse parole del rampollo di casa Agnelli, è stato vittima circa 10 giorni fa di un grave incidente d’auto in Israele nella capitale Tel Aviv. Lapo nello schianto avrebbe riportato diverse frattura ma sarebbe del tutto fuori pericolo, tanto che è stato trasportato in una clinica in Svizzera per il recupero e la riabilitazione. Come spesso accade per le vicende della famiglia Agnelli-Elkann, le notizie emergono qualche giorno dopo i fatti ma in questo caso è stato “silenziato” più del solito la vicenda tanto da arrivare solo due settimane dopo i fatti ad emergere come vera: «Elkann stava tornando a Tel Aviv da una visita a Gerusalemme. L’incidente è avvenuto attorno alle 19. Le dinamiche non sono chiare, ma sembra che siano state coinvolte anche altre persone», spiega Repubblica prima di aver sentito la voce diretta del fratello del nuovo Presidente di Fca-Psa. «Voglio ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei», ha commentato il nipote dell’Avvocato Agnelli anche se sui social nulla è stato spiegato o detto da Lapo.

LAPO ELKANN, I SUOI ULTIMI MESSAGGI SOCIAL

Complimenti al fratello John per la fusione con Peugeot, messaggi sui progetti delle sue aziende e poi la storia impegnata di Lapo verso i ragazzi giovani con una nuova fondazione in aiuto dei più bisognosi. Tutto, ma niente sull’incidente avvenuto in Israele eppure tutti gli ultimi posti sono stati scritti dopo lo schianto avvenuto a Tel Aviv: «Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus», ha fatto ancora sapere Lapo Elkann ai cronisti che sono riusciti a contattarlo. No parole sulle fratture e sul suo stato di salute, ma di certo è un buon segno vederlo twittare su vari temi e rispondere dopo i rumors sull’incidente: resta il “mistero” su cosa possa essere successo e di quanto abbia effettivamente rischiato la morte il giovane rampollo di Casa Agnelli. Ultimo appello lanciato da Lapo riguarda il tema della pedofilia e la scelta del Papa di abolire il segreto pontificio sui casi di abusi nella Chiesa: il fratello di John Elkann ha scritto così su Twitter, ringraziando Bergoglio, «Ci tengo a ringraziare pubblicamente Papa Francesco per la storica svolta di abolire il segreto pontificio nei casi di violenza e abusi sui minori. Un gesto davvero importante arrivato nel giorno del suo compleanno. Auguro a @Pontifex_it tanta serenità e tanto Amore».

