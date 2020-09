Lapo Elkann ospite di Verissimo/ Il rampollo della famiglia Agnelli si racconta tra..

Colpaccio di Silvia Toffanin per la prima puntata della nuova stagione di Verissimo che tornerà in onda sabato 12 settembre, alle 16 su canale 5, dopo il nuovo appuntamento con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Per inaugurare in grande stile la nuova stagione del programma che conduce dal 2006, Silvia Toffanin ha deciso di puntare tutto su Lapo Elkann. A pubblicare in anteprima e in esclusiva la notizia della presenza del rampollo della Famiglia Agnelli è Dagospia. “Silvia Toffanin punta su Lapo Elkann per il debutto: sabato 12 settembre, a Verissimo, arriva il rampollo della famiglia Agnelli. L’imprenditore si lascia andare a confessioni con racconti inediti sulla sua vita privata“, fa sapere Dagopsia che poi svela che la trasmissione andrà in onda senza pubblico in studio.

LAPO ELKANN A VERISSIMO: CONFESSIONI INEDITE

Lapo Elkann è pronto a raccontarsi a 360 gradi ai microfoni di Silvia Toffanin che, per la prima puntata del nuovo corso di Verissimo realizzerà una lunga ed intima intervista a Lapo Elkann che, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare tanti situazioni diverse. Senza pubblico, in un clima intimo, ma al tempo stesso surreale, il rampollo della famiglia Agnelli si lasciarà andare a confessioni inedite anche sulla sua famiglia. Oltre a Lapo Elkann, per il momento, non si conoscono i nomi degli altri ospiti tra i quali, però, potrebbe spuntare qualche nome importante di Mediaset come quello di Federica Panicucci, tornata in tv con Mattino 5 e di Barbara D’Urso che, dopo Pomeriggio 5 tornerà in onda con Live – Non è la D’Urso da domenica 13 settembre.



