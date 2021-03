Lapo Elkann perdona Fabrizio Corona/ “Nessun rancore, spero non si faccia più male”

Mentre Fabrizio Corona resta piantonato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, Lapo Elkann rompe il silenzio e per la prima volta parla pubblicamente dell’ex re dei paparazzi in una intervista per il settimanale Novella 2000. Tra Lapo e Corona non ci sono mai stati buoni rapporti dopo il caso dei 200 mila euro chiesti da Fabrizio alla Fiat. Adesso però per Elkann è ormai acqua passata. Era il 2005 quando, come rammenta Libero Quotidiano Lapo Elkann fu ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Torino dopo una overdose per un mix di oppio, cocaina ed eroina avuta durante un festino con dei transessuali. Tra questi c’era anche Patrizia, poi contattata da Corona per una intervista esclusiva. La Fiat contattò il paparazzo il quale chiese 200 mila euro per quell’intervista ma gli Agnelli rifiutarono.

Dopo quell’evento Lapo non ha mai parlato di Fabrizio Corona pubblicamente se non nel processo in cui fu ascoltato come testimone nel processo. Adesso però il rampollo di casa Agnelli ha rotto il silenzio: “L’ho perdonato, non ho nessun livore, nessun rancore, must go on, bisogna andare avanti”, ha confidato tra le pagine del noto settimanale.

LAPO ELKANN PERDONA FABRIZIO CORONA: IL SUO AUGURIO

Il passato di Lapo Elkann avrebbe fatto cambiare la visione delle cose al rampollo degli Agnelli che oggi sostiene di dover imparare a “voltare pagina” e “dimenticare il male” per non farsi sovrastare dalla negatività. Rispetto a Corona ha spiegato: si è “fatto del male da solo” e “spero non continui a farselo”. L’augurio di Lapo è che possa “ritrovare se stesso” e “il meglio di sé”. Nel frattempo la posizione dell’ex re dei paparazzi si aggrava sempre di più con un nuovo intervento da parte dei giudici dopo le frasi a loro rivolte su Instagram dopo aver appreso della revoca degli arresti domiciliari. “Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”, aveva detto Corona con il volto sporco di sangue. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il giudice ha deciso di sporgere querela. La difesa di Corona invece ha annunciato l’intenzione di fare ricorso in Cassazione dopo la revoca dei domiciliari alla luce delle relazioni degli esperti secondo le quali Fabrizio deve proseguire le cure per via della sua patologia psichiatrica.

