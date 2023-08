Lapo Elkann, vacanza d’amore con la moglie Joana Lemos/ Passeggiate e gite in barca a Portofino tra sorrisi…

Lapo Elkann e Joana Lemos in vacanza a Portofino

Tempo di vacanze anche per Lapo Elkann e Joana Lemos che, in quel di Portofino, si godono l’amore e il relax. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 agosto, pubblica in esclusiva le foto della coppia che appare sempre più unita e innamorata. Per le strade della splendida Portofino, la coppia passeggia trattenendosi davanti ai vari negozi e mescolandosi in mezzo alla folla. Per godersi il mare in totale serenità, invece, la coppia si concede delle gite in barca e, nonostante la mancanza del sole, si gode totalmente il relax.

Tra sguardi e sorrisi complici, i due appaiono sempre più uniti. Quello che si mostra accanto a Joana Lemos è un Lapo Elkann innamorato della moglie che gode anche dell’assoluta stima di Lapo che ha scelto di avere accanto una donna forte e indipendente.

Le parole di Lapo Elkann per la moglie Joana Lemos

Accanto a Joana Lemos, Lapo Elkann ha trovato la stabilità e la serenità sentimentale che, forse, cercava da sempre. Nelle varie interviste ha parlato spesso della donna che ha incontrato nel 2020 e che ha deciso di sposare un anno dopo nel giorno del suo compleanno lasciandosi andare a parole importante e ricche d’amore e di stima.

“Voglio costruire la mia vita con Joana. Quando è al mio fianco non vedo l’anello o il matrimonio ma vedo la mia vita insieme con lei che comprende tutto. Vedo la donna che amo ma anche la mia migliore amica che ha colmato i miei buchi emotivi, mi aiuta e mi dà grinta, forza, determinazione, coraggio e amore”, diceva Lapo che ha poi scelto di sposarla.

