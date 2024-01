Lara Carnevale, chi è l’ex compagna di Simone Montedoro/ Amore finito ma coronato dal figlio Matteo

Lara Carnevale, chi è l’ex compagna di Simone Montedoro

Lara Carnevale è l’ex compagna di Simone Montedoro. I due sono stati insieme per molti anni e hanno avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014. Parlando della sua relazione con Lara, in un’intervista rilasciata tempo fa ai microfoni di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, Simone aveva raccontato alcuni dettagli della nascita di un amore che, seppur finito, è stato grande e importante per entrambi.

“Ci siamo un po’ frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Poi, un giorno, dovevamo capire se andare avanti o no. Era Natale e ci siamo visti a casa mia. Ci siamo consegnati due lettere scritte e mano e nessuno sapeva niente. Abbiamo letto queste lettere in cui abbiamo messo da parte la corazza e da lì è nato tutto e non ci siamo più lasciati”, le parole dell’attore.

Lara Carnevale, Simone Montedoro e il matrimonio mai celebrato

Nonostante siano stati insieme davvero tanti anni, Lara Carnevale e Simone Montedoro non si sono mai sposati. Sul mancato matrimonio, lo stesso attore, nel corso dell’intervista rilasciata a TvBlog ha spiegato i motivi per cui il fatidico sì non è mai arrivato.

“È un passo così importante che va ponderato. A livello antropologico, la concezione del matrimonio è cambiata. Prima, il matrimonio era un viaggio che ti dava l’indipendenza. Adesso c’è la convivenza. Questo passaggio si è trasformato. Il matrimonio è diventato anche più importante. Deve essere fatto con amore”, ha spiegato l’attore a TvBlog.Oggi, Montedoro e l’ex compagno crescono da genitori separati Matteo.

