Lara Casoni, moglie Fabrizio Ravanelli/ Lui “La tempestai di telefonate e…”

Fabrizio Ravanelli parla anche della moglie Lara Casoni a “Vieni da me”. Nella cassettiera trova un sole e lui capisce subito a cosa si riferisce: «Rappresenta la mia famiglia, mia moglie e i miei figli». L’ex attaccante della Juventus racconta come ha conosciuto Lara: «L’ho conosciuta vicino ai campi di calcio, perché lei ha suo fratello più piccolo che giocava. Di solito lo accompagnava il padre Antonello, mio suocero, ma quel giorno era impegnato e ci pensò Lara. Io l’ho conosciuta quel giorno». Un segno del destino. «Da lì ho cominciato a tempestarla di telefonate, invece lei era un po’ restia. Noi calciatori non abbiamo una grande fama». E Caterina Balivo scherza: «Come i marinai». Inoltre, non seguiva neppure tanto il calcio. «Lo è diventata col tempo. Ed nato un amore incredibile, dopo un anno e mezzo ci siamo sposati». Il matrimonio è stato celebrato a Reggio Emilia, poi si sono trasferiti a Torino.

LARA CASONI, MOGLIE FABRIZIO RAVANELLI: LA DEDICA E I FIGLI

Fabrizio Ravanelli aveva infatti firmato con la Juventus. «Credo che sia stato uno dei giorni più importanti della mia vita. Lara rappresenta insieme ai miei figli la cosa più importante. Credo che sia una donna straordinaria». La conduttrice Caterina Balivo spiega poi che hanno tre figli maschi: «E la femmina?». Lui ha risposto: «Non ci riesco!». Poi racconta che il primo figlio, Luca, è nato a Torino. Invece Mattia è nato a Marsiglia, perché giocava lì all’epoca, mentre l’ultimo, Carlo, a Perugia, perché ha giocato lì nell’ultima parte della sua carriera. E Caterina Balivo ci scherza su: «Capite? È una donna che ha partorito ovunque! Non ha mica fatto i capricci per tornare a casa dal suo ginecologo. Brava Lara, sei una grande!». E risate in studio per l’aneddoto raccontato da Fabrizio Ravanelli sulla famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA